Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Российские военнослужащие вернулись домой в результате обмена с Украиной
Фото: iStock/Prostock-Studio

14 июня в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. Сообщают Минобороны России.



С подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.

Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После этого они будут доставлены в Россию для реабилитации.

Напомним, что сегодня Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ.




Виктория Иванченко

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