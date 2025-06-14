Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
Российские военнослужащие вернулись домой в результате обмена с Украиной
14 июня в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых в Стамбуле, состоялся очередной обмен военнопленными. Сообщают Минобороны России.
С подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.
Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. После этого они будут доставлены в Россию для реабилитации.
Напомним, что сегодня Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ.
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