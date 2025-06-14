Россия передала Киеву 1200 тел погибших солдат

14 июня 2025, 14:33

Россия передала Украине 1200 тел, а Украина не ответила взаимностью

Фото: iStock/lakshmiprasad S

В субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. При этом, как сообщает источник РИА Новости, Украина не передала российской стороне ни одного тела погибших военнослужащих.