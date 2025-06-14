Россия передала Киеву 1200 тел погибших солдат

Россия передала Украине 1200 тел, а Украина не ответила взаимностью
Фото: iStock/lakshmiprasad S

В субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. При этом, как сообщает источник РИА Новости, Украина не передала российской стороне ни одного тела погибших военнослужащих.



Ранее в Стамбуле были достигнуты договоренности об обмене телами погибших, а также пленными, в том числе по принципу «всех на всех» для больных и тяжелораненых.

Также сообщалось о планах России в одностороннем порядке передать Киеву до шести тысяч тел идентифицированных украинских солдат.

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Виктория Иванченко

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