Россия передала Киеву 1200 тел погибших солдат
Россия передала Украине 1200 тел, а Украина не ответила взаимностью
В субботу Россия передала Украине еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. При этом, как сообщает источник РИА Новости, Украина не передала российской стороне ни одного тела погибших военнослужащих.
Ранее в Стамбуле были достигнуты договоренности об обмене телами погибших, а также пленными, в том числе по принципу «всех на всех» для больных и тяжелораненых.
Также сообщалось о планах России в одностороннем порядке передать Киеву до шести тысяч тел идентифицированных украинских солдат.
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