Стармер: без поддержки США Британия не отправит войска на Украину
Великобритания не отправит войска на Украину после урегулирования конфликта без гарантий поддержки такого же контингента со стороны США. Об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в беседе с агентством Bloomberg.
«Я всегда говорил, что необходима защита США», — отметил премьер-министр Великобритании.
Подобным образом Стармер ответил на вопрос о возможности размещения войск Соединенного Королеваства в составе «коалиции желающих» на Украине «без американского воздушного прикрытия».
Вместе с тем, со слов премьера, нет причин считать, что Штаты и Великобритания не могут работать вместе, «как они это делали на протяжении многих лет своей истории».
«Я не собираюсь раскрывать детали частных бесед, которые мы ведем, но нет двух других стран, которые бы работали настолько тесно друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания», — обратил внимание Стармер.
В настоящее время такой аспект отношений Вашингтона и Лондона все так же силен, добавил он.