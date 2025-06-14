Стармер: без поддержки США Британия не отправит войска на Украину

14 июня 2025, 13:25

Фото: iStock/ mrrobotonur07

Великобритания не отправит войска на Украину после урегулирования конфликта без гарантий поддержки такого же контингента со стороны США. Об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в беседе с агентством Bloomberg.







«Я всегда говорил, что необходима защита США», — отметил премьер-министр Великобритании.

«Я не собираюсь раскрывать детали частных бесед, которые мы ведем, но нет двух других стран, которые бы работали настолько тесно друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания», — обратил внимание Стармер.