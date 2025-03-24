В Минобороны доложили последние новости из белгородского приграничья

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Российские военнослужащие ликвидировали технику украинских боевиков в белгородском приграничье с использованием FPV-дронов.
Об этом доложили в Минобороны в понедельник, 24 марта. В МО РФ уточнили, что боевики ВСУ использовали различную технику, включая боевую бронемашину, а также инженерную машину разграждения, багги и квадроциклы.
Перед этим стало известно, что ВСУ отказались выполнить приказ командиров на границе с белгородским регионом. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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«Расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск «Север» все выявленные цели были уничтожены», — проинформировали в министерстве.
Перед этим стало известно, что ВСУ отказались выполнить приказ командиров на границе с белгородским регионом. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов