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Москва имеет возможность положить конец конфликту на Украине «уже сегодня», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, передает РИА Новости.
В своем заявлении министры МИД стран G7 снова выразили требование о выводе российских вооруженных сил с территорий, которые Запад признает украинскими, несмотря на результаты проведенных там референдумов, на которых большинство местных жителей высказались за воссоединение с РФ.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил, что основной целью операции является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима».
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