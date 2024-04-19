Главы МИД стран G7 отказались признать причастность Киева к теракту в «Крокусе»

В ходе последних контактов с израильскими представителями Россия передала им, что Иран не стремится к дальнейшей эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».