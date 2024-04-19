Главы МИД стран G7 отказались признать причастность Киева к теракту в «Крокусе»

Фото: iStock/Bet_Noire
Главы МИД стран G7 отказываются признавать причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинский след очевиден в деле о теракте в «Крокус сити холле». Правоохранительные органы прилагают все усилия для установления организаторов преступления.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».
Читайте также:
Возможный сообщник террористов, напавших на «Крокус», прыгнул с моста
Записку с угрозой теракта нашли в «Крокус Сити Молле»
В СК России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла»
«Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта», — говорится в коммюнике «Большой семерки» по итогам встречи на итальянском острове Капри.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».
Читайте также:
Возможный сообщник террористов, напавших на «Крокус», прыгнул с моста
Записку с угрозой теракта нашли в «Крокус Сити Молле»
В СК России поступило заявление на владельцев «Крокус Сити Холла»
Дарья Осипова