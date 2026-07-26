Россия начала отвечать на войну, которую развязал киевский режим — Путин
Владимир Путин, выступая на встрече с моряками в День ВМФ, заявил, что Россия не начинала войну с Украиной, а лишь ответила на действия киевского режима. Президент также отметил, что попытки изолировать Москву в сферах обороны и безопасности полностью провалились.
Глава государства подчеркнул, что страна оправданно направляет значительные ресурсы на достижение целей специальной военной операции. Отдельное внимание он уделил ситуации в Арктике, заявив об открытости к сотрудничеству, но с обязательным условием защиты национальных интересов РФ.
В ходе беседы Путин отметил, что Киев возрождает нацистскую идеологию, назвав нынешний украинский режим основанным на крайнем национализме и неонацизме. По его словам, агрессия против мирного населения со стороны Украины закономерна в свете её приверженности этим идеям.
Президент также поделился личными наблюдениями: он признался, что иногда смотрит видео блогеров и радуется, когда их мнения «попадают в точку». При этом он заметил, что участникам СВО приходится сложнее, чем ему самому. Путин выразил уверенность, что спецоперация завершится победой России, а также спрогнозировал, что Украина со временем утратит западные территории, поскольку именно РФ была единственным гарантом её целостности, но Киев объявил Москву врагом.
Читайте также: