26 июля 2026, 19:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

Владимир Путин, выступая на встрече с моряками в День ВМФ, заявил, что Россия не начинала войну с Украиной, а лишь ответила на действия киевского режима. Президент также отметил, что попытки изолировать Москву в сферах обороны и безопасности полностью провалились.