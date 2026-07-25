25 июля 2026, 10:00

Фото: Минобороны РФ

Российские войска за минувшие сутки нанесли серию массированных ударов по военной инфраструктуре противника в прифронтовой полосе и глубоком тылу. Операторы БПЛА и артиллерийские расчёты поразили логистические узлы в Одесской и Николаевской областях, нарушив систему снабжения ВСУ. Одновременно с этим штурмовые отряды группировки «Север» освободили два населённых пункта в Харьковской области, а на Запорожском и Краснолиманском направлениях сорвана переброска резервов противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Комбинированные удары по логистическим узлам Украины Уничтожение НРТК и инженерной техники ВСУ Артиллерия ВС РФ накрыла скопление резервов в Запорожье Ликвидация узла управления дронами ВСУ Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Комбинированные удары по логистическим узлам Украины

Уничтожение НРТК и инженерной техники ВСУ

Артиллерия ВС РФ накрыла скопление резервов в Запорожье

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация узла управления дронами ВСУ

Успехи группировки войск «Север»