Освобождение Захаровки и Ивашкино, удары по портовой инфраструктуре и узлам управления БПЛА ВСУ: последние новости СВО на 25 июля
Российские войска за минувшие сутки нанесли серию массированных ударов по военной инфраструктуре противника в прифронтовой полосе и глубоком тылу. Операторы БПЛА и артиллерийские расчёты поразили логистические узлы в Одесской и Николаевской областях, нарушив систему снабжения ВСУ. Одновременно с этим штурмовые отряды группировки «Север» освободили два населённых пункта в Харьковской области, а на Запорожском и Краснолиманском направлениях сорвана переброска резервов противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 328 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Комбинированные удары по логистическим узлам УкраиныЗа прошедшие сутки авиация и беспилотные летательные аппараты ВС РФ поразили ключевые элементы портовой инфраструктуры, используемой для снабжения украинских формирований. Согласно данным Минобороны РФ, в акватории Одессы уничтожены складские мощности логистического центра, содержавшие армейские запасы. В порту Южный ликвидированы грузовые терминалы и цистерны с топливом, предназначенным для военной техники. Николаевская гавань потеряла два рейдовых буксира. В морских районах северо-восточнее острова Змеиный и близ населённого пункта Затока потоплены сухогруз и балкер, следовавшие с партией военных грузов в порт Черноморск. Все цели поражены высокоточными средствами воздушного базирования и ударными дронами.
Кроме того, российские войска нанесли комбинированный удар оружием большой дальности по целям в киевском пригороде. Объект поражения служил площадкой для показа новейших дронов отечественного и зарубежного производства. Летательные аппараты предназначались для атак на мирные объекты внутри российских границ. На полигоне в момент прилёта находился руководящий состав разработчиков беспилотной техники, командование украинских подразделений БПЛА и офицеры спецслужб, ответственные за координацию террористических акций против гражданской инфраструктуры РФ.
Уничтожение НРТК и инженерной техники ВСУРасчёты ударных дронов группировки «Запад» ведут планомерную охоту за тыловыми колоннами ВСУ на Краснолиманском участке. Противник предпринимает попытки пополнить запасы у передовой, но техника и живая сила на маршрутах снабжения попадают под прицельное поражение. Минувшей ночью средства мониторинга зафиксировали удары FPV-аппаратами по наземным целям.
Уничтожены транспортные средства для перевозки горючего, боеприпасов и провизии, а также инженерные машины сопровождения. Работа операторов БПЛА ВС РФ лишает украинские подразделения ресурсов и снижает их обороноспособность. Одновременно с этим огневое подавление тылов расчищает путь штурмовым группам 25-й общевойсковой армии при продвижении на Краснолиманском направлении.
Артиллерия ВС РФ накрыла скопление резервов в ЗапорожьеРазведчики группировки «Восток» вскрыли перемещение живой силы противника к лесополосе Запорожской области. Украинское командование стягивало дополнительные силы к оборудованному укреплению для повышения плотности обороны на этом рубеже. Полученные целеуказания легли в основу огневого налёта расчётов РСЗО БМ-21 «Град». Залповый удар пришёлся на момент максимального сосредоточения личного состава в районе опорного пункта. Объект поражён полностью, потери противника составили более 30 человек. Маневр по наращиванию группировки сорван, что ослабило стойкость вражеского звена и лишило украинские части возможности усилить занимаемые позиции.
Ранее последовательные удары FPV-дронов привели к уничтожению укрытий, огневых точек и живой силы противника на позициях. В ходе работы было ликвидировано свыше 12 укреплённых позиций и более 50 бойцов ВСУ. Уничтожение укреплений снизило устойчивость обороны противника и создало условия для продвижения штурмовых подразделений группировки на этом участке фронта в Запорожской области.
Ликвидация узла управления дронами ВСУРазведчики 18-й армии «Днепр» ведут непрерывный мониторинг днепровского правобережья. Экипажи беспилотников фиксируют огневые средства, перемещения бронетехники и результаты поражения целей. В ходе патрулирования оператор вскрыл дислокацию вражеского командного пункта, отвечающего за управление БПЛА. Оперативная передача данных на батарею гаубичного дивизиона запустила механизм контрбатарейной работы. Расчёт буксируемой 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» произвёл наведение и накрыл обнаруженный объект. Запись с камер объективного контроля зафиксировала прямое попадание и полное уничтожение цели.
Успехи группировки войск «Север»Мотострелки 126-го полка 71-й дивизии 14-го армейского корпуса минувшим днем освободили населенный пункт Захаровка Харьковской области. Решительные манёвры малыми штурмовыми группами обеспечили выдавливание неприятеля с занимаемых рубежей. Связка с расчётами дронов-разведчиков дала пехоте точные ориентиры по огневым точкам противника. После закрепления на въезде в село артиллеристы и ударные беспилотники группировки «Север» обработали выявленные вражеские позиции.
Согласно данным Минобороны РФ, зачистка завершилась полным выводом сил механизированной бригады ВСУ из Захаровки. Одновременно с этим войска продолжают теснить украинские формирования в приграничье Сумской и Харьковской областей. Ежедневное продвижение отодвигает линию боестолкновения от границы, снижая угрозы для мирных жителей.
Кроме того, сводный отряд 34-й горной бригады и 11-го танкового полка при поддержке дронов-корректировщиков установил контроль над населенным пунктом Ивашкино Харьковской области. Передовые группы заходили в село по отработанной схеме: операторы БПЛА вели разведку и выдавали пехоте целеуказания по вражеским огневым точкам. После выхода на рубежи окраин расчёты артиллерии и ударных дронов обработали вскрытые позиции механизированной бригады ВСУ. Штурмовики завершили выбивание националистов, провели зачистку кварталов, а сапёры начали сплошное разминирование территории.