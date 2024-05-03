Россия начнёт наступление на Харьков и Сумы

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Россия планирует уже в ближайшие месяцы развернуть наступление на Харьков и Сумы, об этом свидетельствуют данные украинских спецслужб, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью The Times.
«Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают», — сказал Павлюк.
При этом он уточнил, что армия России может начать наступление на Харьков уже в ближайшие месяцы.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в ГУР Минобороны Украины писало, что армия России готовит крупное контрнаступление в конце мая или июне. В статье поясняется, что российская сторона наносит ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам «смягчая поле боя» для дальнейшего контрнаступления.
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Элина Позднякова