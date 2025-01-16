Жители Херсона надеются, что Украина сдаст город без боя

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Жители Херсона хотят, чтобы ВСУ оставили город России без боя. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пророссийском подполье.
«Гражданских привлекают к рытью укреплений даже под обстрелами. Все надеются, что город сдадут без боя, мирным путем. Что Херсон будет украинским — мало кто верит», — поделились с изданием в подполье.
На сегодняшний день российская армия контролирует 75% территории Херсонской области. Регион вошел в состав РФ после референдума в сентябре 2022 года, однако Киев не признает его итоги и продолжает обстрел области. ВСУ контролируют часть на правобережье Днепра, в том числе и сам город Херсон.
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Иван Мусатов