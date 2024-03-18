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Россия наносит ракетные удары по Украине с помощью спутниковых снимков США

The Atlantic: ВС РФ могут бить по Украине, используя спутниковые снимки США
18 марта 2024, 17:34
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Россия использует американские снимки со спутников для нанесения ракетных ударов по Украине. Об этом пишет The Atlantic, ссылаясь украинского военного.
Согласно сообщению, спутник делает снимки какого-то места, а потом туда прилетает российская ракета. При этом порой спутник делает повторный снимок. Предполагается, что это происходит для уточнения степени нанесённого ущерба.

«Количество совпадений, когда за изображениями следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным», — говорит источник издания.


После проведённого расследования, издание подобную тенденцию подтвердило. Уточняется, что перед тем, как нанести ракетный удар, запрашиваются снимки военных объектов Украины.

Согласно материалу, в Минобороны Украины полагают, что Россия имеет возможность купить спутниковые снимки через сторонние компании. При этом подчёркивается, что сделать это намного, чем кажется.

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Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Минобороны Словении поддержало инициативу по закупке боеприпасов для Украины
18 марта 2024, 17:33

Фото: istockphoto.com/DC_Colombia

Министерство обороны Словении присоединилось к инициативе Чехии по приобретению боеприпасов для Украины.
Об этом 18 марта заявило Словенское агентство STA.

По сообщению ведомства, Словения выразила поддержку инициативе президента Чехии Петра Павела о закупке снарядов для Украины в обход Евросоюза. Первые поставки ожидаются уже в июне.

В министерстве обороны заявили, что правительство выделит один миллион евро на эти цели. Однако подробности о закупках боеприпасов не разглашаются из-за их секретного характера.

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ВСУ признали тяжелую ситуацию в Часов Яре
Военный ВСУ Овчаренко: ситуация в Часове Яре ухудшается с каждым днем
18 марта 2024, 17:18

Фото: iStock/Jakub Laichter

Офицер спецназа ВСУ Виталий Овчаренко заявил, что ситуация в городе Часов Яр в ДНР, который еще находится под контролем Украины, плохая и ухудшается с каждым днем. Слова украинского бойца британская газета Times.
«Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем», — пожаловался Овчаренко.

В конце февраля спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш признал, что армия России продвигается в сторону Часов Яра и готовится наступать на город. По его словам, бои уже идут в селах Ивановское и Богдановка. Он также добавил, что российские силы стягивают дополнительные резервы на данном направлении, а также активно применяют авиацию, дроны и артиллерию.

1 марта советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что армия России взяла под огневой контроль часть дороги снабжения у Часов Яра.

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На Украине признали чувствительность ударов ВС РФ по ВСУ
Генерал в отставке Кривонос: ВС РФ наносят чувствительные удары по ВСУ
18 марта 2024, 17:07

Фото: iStock/vadimrysev

Армия России наносит чувствительные удары по позициям ВСУ, уничтожая американские ЗРК Patriot, живую силу и другое вооружение. Об этом заявил генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».
«Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они, стояли, оказывается, ждали команды на движение», — рассказал Кривонос.

По его словам, армия России владеет мощной радиотехнической, радиоэлектронной и космической разведкой, которая оперативно вычисляет позиции ВСУ и боевой техники.

Кривонос отметил, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли чувствительные удары по позициям ВСУ. Он считает, что украинскому командованию в этой связи необходимо наращивать мобильность и быстроту принятия решений.

13 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в Харьковской области поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США.

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Сдавшийся в плен боевик РДК* раскрыл настоящую цель атаки российской границы
Пленный боевик РДК*: Нам сказали пофоткаться и свинтить обратно
18 марта 2024, 16:39

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Руководство Вооруженных Сил Украины давало участвующим в попытках прорыва на территорию РФ боевикам «Русского добровольческого корпуса*» (РДК*) задачу «пофоткаться».
Об этом свидетельствует показания боевика, который попал в плен в Курской области, пишет RT.

«Нам сказали, что наша задача — просто прийти, сделать фотографии и тихо вернуться обратно», — рассказал боевик.
По его словам, украинская сторона убеждала их, что на границе не будет особых препятствий. Однако на деле их встретили сопротивлением. В итоге мужчина принял решение сдаться в плен, потому что «жизнь ценнее».

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ВСУ отправили в Работино недооснащенную бригаду
Forbes: ВСУ отправили в Работино одно недооснащенное подразделение
18 марта 2024, 16:33

Фото: iStock/Olena_Z

Украинским войскам недостает военных бригад, которые имели бы качественное оснащение. Об этом пишет журнал Forbes.
«Нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад. У Киева недостаточно новых подразделений, чтобы провести ротацию войск», — говорится в статье.

Издание привело в пример, когда в район села Работино в Запорожской области украинское командование отправило подразделение, которое не было оснащено танками. Издание считает, что нехватка тяжелой техники у данной бригады появилась после провального летнего контрнаступления ВСУ. Теперь Украине Киеву сложно равноценно обеспечить все подразделения, заключил автор статьи.

Ранее пехотинец ВСУ с позывным «Лемур» заявил, что армия Украины из последних сил удерживает оборону на Купянском направлении, а о продвижении вперед и речи нет.

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#военные
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#удар
#сбу
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Украинский военный заявил, что ВСУ не могут удержать оборону под Купянском
Times: Боец ВСУ заявил, что украинская армия еле удерживает оборону под Купянском
18 марта 2024, 16:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пехотинец ВСУ с позывным «Лемур» заявил, что армия Украины из последних сил удерживает оборону на Купянском направлении, а о продвижении вперед и речи нет. Об этом пишет британская газета Times.
«Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед. Мы теряем так много людей», — пожаловался боец ВСУ журналистам издания.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении российские военные во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли удары по формированиям противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. По данным ведомства, потери противника составили порядка 60 человек живой силы. Также ВСУ потеряли несколько единиц боевой техники.


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Погранслужба Украины: бежавший в Румынию от мобилизации мужчина утонул в Тисе
18 марта 2024, 15:50

Фото: iStock/Nastco

Житель Харькова утонул в реке Тиса в попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской госпогранслужбы.
«Тело мужчины было обнаружено в реке Тиса. Румынские пограничники уведомили нас о находке. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова», — заявили в госпогранслужбе.
Отмечается, что это уже двадцать второй случай с февраля 2022 года.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, которая может привести к лишению свободы на срок до пяти лет.

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Во Франции указали на новую стратегию ВС РФ в зоне СВО
Figaro: ВС РФ сменили стратегию, наступая на ВСУ на многих направлениях
18 марта 2024, 14:50

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России перешла к новой стратегии и давит ВСУ одновременно на нескольких направлениях. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на французские военные источники.
«Русские вернули инициативу. Они способны «мучить» своих противников. Это тактика тысячи порезов. Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага», — приводит издание слова военного представителя.

Он также отметил, что армия России давит ВСУ сразу на нескольких направлениях линии соприкосновения. По его словам, украинские военные не в состоянии удерживать линию обороны на нескольких направлениях одновременно из-за нехватки солдат и боеприпасов.

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#военные
#армия
#армия россии
#всу
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Российские военные нанесли удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ
18 марта 2024, 14:23

Фото: iStock/3DSculptor

Армия России ударила по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России в ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также уточняется, что за минувшие сутки российские силы поразили живую силу и военную технику противника в 137 районах.

Ранее в Минобороны РФ также заявляли, что фронтовые бомбардировщики Су-34 ликвидировали командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Уточняется, что удары были совершенны с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. За счет него можно наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

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