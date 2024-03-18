Россия наносит ракетные удары по Украине с помощью спутниковых снимков США

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Россия использует американские снимки со спутников для нанесения ракетных ударов по Украине. Об этом пишет The Atlantic, ссылаясь украинского военного.
Согласно сообщению, спутник делает снимки какого-то места, а потом туда прилетает российская ракета. При этом порой спутник делает повторный снимок. Предполагается, что это происходит для уточнения степени нанесённого ущерба.
После проведённого расследования, издание подобную тенденцию подтвердило. Уточняется, что перед тем, как нанести ракетный удар, запрашиваются снимки военных объектов Украины.
Согласно материалу, в Минобороны Украины полагают, что Россия имеет возможность купить спутниковые снимки через сторонние компании. При этом подчёркивается, что сделать это намного, чем кажется.
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«Количество совпадений, когда за изображениями следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным», — говорит источник издания.
Согласно материалу, в Минобороны Украины полагают, что Россия имеет возможность купить спутниковые снимки через сторонние компании. При этом подчёркивается, что сделать это намного, чем кажется.
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Элина Позднякова