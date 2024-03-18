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Украинский военный заявил, что ВСУ не могут удержать оборону под Купянском

Times: Боец ВСУ заявил, что украинская армия еле удерживает оборону под Купянском
18 марта 2024, 16:11
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пехотинец ВСУ с позывным «Лемур» заявил, что армия Украины из последних сил удерживает оборону на Купянском направлении, а о продвижении вперед и речи нет. Об этом пишет британская газета Times.

«Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед. Мы теряем так много людей», — пожаловался боец ВСУ журналистам издания.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении российские военные во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли удары по формированиям противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. По данным ведомства, потери противника составили порядка 60 человек живой силы. Также ВСУ потеряли несколько единиц боевой техники.


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Сдавшийся в плен боевик РДК* раскрыл настоящую цель атаки российской границы
Пленный боевик РДК*: Нам сказали пофоткаться и свинтить обратно
18 марта 2024, 16:39

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Руководство Вооруженных Сил Украины давало участвующим в попытках прорыва на территорию РФ боевикам «Русского добровольческого корпуса*» (РДК*) задачу «пофоткаться».
Об этом свидетельствует показания боевика, который попал в плен в Курской области, пишет RT.

«Нам сказали, что наша задача — просто прийти, сделать фотографии и тихо вернуться обратно», — рассказал боевик.
По его словам, украинская сторона убеждала их, что на границе не будет особых препятствий. Однако на деле их встретили сопротивлением. В итоге мужчина принял решение сдаться в плен, потому что «жизнь ценнее».

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ВСУ отправили в Работино недооснащенную бригаду
Forbes: ВСУ отправили в Работино одно недооснащенное подразделение
18 марта 2024, 16:33

Фото: iStock/Olena_Z

Украинским войскам недостает военных бригад, которые имели бы качественное оснащение. Об этом пишет журнал Forbes.
«Нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад. У Киева недостаточно новых подразделений, чтобы провести ротацию войск», — говорится в статье.

Издание привело в пример, когда в район села Работино в Запорожской области украинское командование отправило подразделение, которое не было оснащено танками. Издание считает, что нехватка тяжелой техники у данной бригады появилась после провального летнего контрнаступления ВСУ. Теперь Украине Киеву сложно равноценно обеспечить все подразделения, заключил автор статьи.

Ранее пехотинец ВСУ с позывным «Лемур» заявил, что армия Украины из последних сил удерживает оборону на Купянском направлении, а о продвижении вперед и речи нет.

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Погранслужба Украины: бежавший в Румынию от мобилизации мужчина утонул в Тисе
18 марта 2024, 15:50

Фото: iStock/Nastco

Житель Харькова утонул в реке Тиса в попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской госпогранслужбы.
«Тело мужчины было обнаружено в реке Тиса. Румынские пограничники уведомили нас о находке. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова», — заявили в госпогранслужбе.
Отмечается, что это уже двадцать второй случай с февраля 2022 года.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, которая может привести к лишению свободы на срок до пяти лет.

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Во Франции указали на новую стратегию ВС РФ в зоне СВО
Figaro: ВС РФ сменили стратегию, наступая на ВСУ на многих направлениях
18 марта 2024, 14:50

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России перешла к новой стратегии и давит ВСУ одновременно на нескольких направлениях. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на французские военные источники.
«Русские вернули инициативу. Они способны «мучить» своих противников. Это тактика тысячи порезов. Их цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить резервы врага», — приводит издание слова военного представителя.

Он также отметил, что армия России давит ВСУ сразу на нескольких направлениях линии соприкосновения. По его словам, украинские военные не в состоянии удерживать линию обороны на нескольких направлениях одновременно из-за нехватки солдат и боеприпасов.

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Российские военные нанесли удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ
18 марта 2024, 14:23

Фото: iStock/3DSculptor

Армия России ударила по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России в ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также уточняется, что за минувшие сутки российские силы поразили живую силу и военную технику противника в 137 районах.

Ранее в Минобороны РФ также заявляли, что фронтовые бомбардировщики Су-34 ликвидировали командный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Уточняется, что удары были совершенны с помощью неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. За счет него можно наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

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Рогов прояснил важность освобождения села Мирное в Запорожской области
Рогов: освобождение села Мирное важно для продвижения ВС РФ
18 марта 2024, 13:40

Фото: РИА Новости/Юрий Войткевич

Освобождение села Мирное в Запорожской области играет важную роль для дальнейшего продвижения российских бойцов. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Напомним, 17 марта российские бойцы группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Мирное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом», — цитирует РИА Новости Рогова.

Также 17 марта в Запорожской области ВС РФ поразили места сборки дронов ВСУ. Кроме того, удар также был нанесен по пункту временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T.

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#минобороны рф
#новости
#всу
#вс рф
#удар
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В Европе признали наличие военных стран НАТО на Украине
El País: военные стран НАТО выполняют ряд задач на Украине
18 марта 2024, 12:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военные из стран-членов НАТО уже присутствуют на Украине и выполняют ряд военных задач, включая разведку, контроль за вооружениями и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета El País.
«У представителей стран НАТО имеются информаторы на местах, способные предоставить данные о ситуации на передовой, оценить эффективность поставляемого оружия, выявить возможные трудности в его использовании и обнаружить случаи коррупции при предоставлении помощи. Некоторые из этих неофициальных информаторов — бывшие военные иностранных государств», — отмечается в статье.
Однако авторы подчеркивают, что эти военные не принимают прямого участия в боевых действиях. Кроме того, некоторые аналитики сообщают газете, что Великобритания и США активно координируют действия своих военных. При этом Германия не принимает участия в этом сотрудничестве из-за опасений в отношении возможного воздействия российских спецслужб.

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Николаев и Одесса: Военный эксперт назвал границы «санитарной зоны» на Украине
Военэксперт Литовкин: «санитарная зона» на Украине должна быть создана на 200 км
18 марта 2024, 12:42

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания «санитарной зоны», которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Радио 1» пояснил, о каких территориях идет речь.
«Это могут быть Харьковская, Днепропетровская, Сумская область, Николаевская и Одесская. Именно те территории, с которых идёт обстрел наших земель, откуда летят беспилотники. В Крым, например, на корабли Черноморского флота. На Белгород, Курск, Воронеж и так далее», — заявил эксперт.
Он уточнил, что от российской границы в сторону Украины необходимо отойти на 200 километров. Это расстояние, которое пролетает ракета американской системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, по мнению Литовкина, мобилизации в России не будет, так как есть контрактники и добровольцы, которые справляются со всеми задачами.
«Зависит от того, как дальше будет развиваться специальная военная операция. Если мы займём территорию Украины, определённой области, то нам понадобится полиция, судебные органы и так далее и тому подобное. Кто это будет делать? Где брать этих людей? Так что могут возникнуть вопросы», — отметил эксперт.

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#добровольцы
#обстрел
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Военнопленный ВСУ рассказал о неприкасаемых при мобилизации
Военнопленный ВСУ: при мобилизации в Одессе не трогают «золотую молодежь»
18 марта 2024, 11:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский военнопленный сообщил, что мобилизационные действия, проводимые в городе Одессе, не затрагивают членов «золотой молодежи», передает RT.
По его словам, эти люди, проживающие на Дерибасовской улице в центре города, спокойно проводят время, танцуя и выпивая, при этом их никто не трогает.

Он также отметил, что даже существуют «закрытые» бары, которые работают после введения комендантского часа, и люди в этих заведениях живут безмятежно и без вмешательства.

Ранее были сообщения о случае в Одессе, когда люди в военной форме с использованием перцового баллона загнали строителя в автобус.

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