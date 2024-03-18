Украинский военный заявил, что ВСУ не могут удержать оборону под Купянском

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Пехотинец ВСУ с позывным «Лемур» заявил, что армия Украины из последних сил удерживает оборону на Купянском направлении, а о продвижении вперед и речи нет. Об этом пишет британская газета Times.
«Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед. Мы теряем так много людей», — пожаловался боец ВСУ журналистам издания.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении российские военные во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли удары по формированиям противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. По данным ведомства, потери противника составили порядка 60 человек живой силы. Также ВСУ потеряли несколько единиц боевой техники.
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Элина Позднякова