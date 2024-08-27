Фото: istock/Harry Wedzinga
В 13 областях Украины, включая столицу, была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины.
Сигнал тревоги впервые прозвучал в Харьковской области в 00:47 мск.
По состоянию на 01:12 мск, воздушная тревога также была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
Местные жители были вынуждены укрыться в бомбоубежищах, в том числе на станциях метро, где традиционно укрываются во время подобных тревог.
Ранее сообщалось, что американский наёмник, ветеран войны в Афганистане, участвующий в нападении ВСУ на Курскую область, заявил в интервью ABC News, что в рядах украинских войск в приграничных районах царит хаос. Во время интервью телеканал показал фотографии, на которых наёмник держит развёрнутый флаг Соединённых Штатов, находясь на территории Российской Федерации.
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По состоянию на 01:12 мск, воздушная тревога также была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.
Местные жители были вынуждены укрыться в бомбоубежищах, в том числе на станциях метро, где традиционно укрываются во время подобных тревог.
Ранее сообщалось, что американский наёмник, ветеран войны в Афганистане, участвующий в нападении ВСУ на Курскую область, заявил в интервью ABC News, что в рядах украинских войск в приграничных районах царит хаос. Во время интервью телеканал показал фотографии, на которых наёмник держит развёрнутый флаг Соединённых Штатов, находясь на территории Российской Федерации.
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Елена Перлова