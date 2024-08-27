В Киеве и 13 областях Украины объявили воздушную тревогу

Восемь украинских танков открыли огонь по автомобилям жителей села Погребки в Курской области, сообщает RT. Очевидцем трагедии стала Марина Касьянова, которая рассказала, что в первой машине находились её муж и зять, а во второй — она сама вместе с сыном и сестрой мужа.