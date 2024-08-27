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В Киеве и 13 областях Украины объявили воздушную тревогу

27 августа 2024, 01:46
Фото: istock/Harry Wedzinga

Фото: istock/Harry Wedzinga

В 13 областях Украины, включая столицу, была объявлена воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины.
Сигнал тревоги впервые прозвучал в Харьковской области в 00:47 мск.

По состоянию на 01:12 мск, воздушная тревога также была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины.


Местные жители были вынуждены укрыться в бомбоубежищах, в том числе на станциях метро, где традиционно укрываются во время подобных тревог.

Ранее сообщалось, что американский наёмник, ветеран войны в Афганистане, участвующий в нападении ВСУ на Курскую область, заявил в интервью ABC News, что в рядах украинских войск в приграничных районах царит хаос. Во время интервью телеканал показал фотографии, на которых наёмник держит развёрнутый флаг Соединённых Штатов, находясь на территории Российской Федерации.

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#всу
#ракеты
#воздушная
ВСУ заявили о самой массированной воздушной атаке России
27 августа 2024, 01:52

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk

Вооружённые силы Украины сообщили о самом массированном ударе по объектам критической инфраструктуры страны, который был нанесён российскими силами. Об этом заявил командующий ВВС Украины Николай Оещук в своём Telegram-канале.
«В ночь на понедельник, 26 августа 2024 года, российские силы нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору, используя ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», — отметил Оещук, передает РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России подтвердило, что в понедельник были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также с использованием оперативно-тактической авиации и ударных беспилотных летательных аппаратов. Эти удары были направлены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены.

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#удар
#воздушная тревога
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Наемник из США рассказал о хаосе в ВСУ, начавшемся в Курской области
Американский наемник: в рядах украинских войск в приграничье наблюдается хаос
27 августа 2024, 00:17

Американский наёмник, ветеран войны в Афганистане, участвующий в нападении ВСУ на Курскую область, заявил в интервью ABC News, что в рядах украинских войск в приграничных районах царит хаос.
Во время интервью телеканал показал фотографии, на которых наёмник держит развёрнутый флаг Соединённых Штатов, находясь на территории Российской Федерации. Личность боевика скрыта маской и солнцезащитными очками.

«Нас отправили в Курскую область, чтобы помочь снайперам, но ситуация оказалась неуправляемой. Там сейчас полный хаос, и мы не смогли выполнить запланированную операцию», — рассказал наёмник.
Он отметил, что ВСУ оказались слишком «растянутыми» из-за вторжения в Курскую область, хотя в первые дни атаки среди украинских военных наблюдался подъём энтузиазма.

Американская частная военная компания ранее опубликовала в соцсетях снимки, на которых американские боевики позируют рядом с бронеавтомобилем HMMWV в составе группы вторжения ВСУ. Геолокация указывает на Курскую область, а подпись к фото гласит: «The boys in Kursk». На центральном плане фотографии находится основатель FOG Деррик Бейлс.

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#всу
#наемники
#курская область
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RT: Восемь танков ВСУ расстреливали семью жительницы Курской области
Восемь танков ВСУ обстреляли автомобили жителей села Погребки
26 августа 2024, 23:18

Фото: istock/Dmitry Andreev

Восемь украинских танков открыли огонь по автомобилям жителей села Погребки в Курской области, сообщает RT. Очевидцем трагедии стала Марина Касьянова, которая рассказала, что в первой машине находились её муж и зять, а во второй — она сама вместе с сыном и сестрой мужа.

«Танки появились неожиданно и начали стрелять по нашим машинам. Муж не успел свернуть, и снаряд попал в их автомобиль», — рассказала Марина.
Автомобиль, в котором находилась она сама, съехал в кювет. Марина вместе с сыном и родственницей смогла выбраться и попыталась скрыться в лесополосе, однако за ними последовали дроны. Сестра мужа получила ранение в руку.

Сын Марины бросился к машине отца, где открыл горящие двери, но из-за дыма не смог определить, выжил ли кто-то внутри. Спустя два дня Марина получила фотографию мужа из больницы. Он перенёс восемь операций, и врачи сейчас борются за сохранение его ноги.

«Это чудо, что он выжил, ведь всё было в огне», — поделилась Марина.
Ранее стало известно, что российские военные из группировки «Север» уничтожили бронетранспортер ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в приграничной зоне Курской области.

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#военные
#автомобиль
#снаряд
#танки
#всу
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Минобороны: четыре украинские ракеты «Точка-У» уничтожили над Курской областью
26 августа 2024, 22:58

Фото: istockphoto/e-crow

Четыре украинские ракеты «Точка-У» уничтожили в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале. Атаку киевского режима при помощи тактического ракетного комплекса удалось пресечь благодаря работе комплекса ПВО, говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, украинские ракеты сбили примерно в 21:45 по мск.
«Около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью», — указано в сообщении министерства.
Ранее телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщал, что ВС РФ поразили крупнейшее в Европе подземное хранилище газа на Украине, расположенное в городе Стрый подо Львовом. Отмечалось, что его мощность хранения — 17 млрд кубометров газа.

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#вс рф
#ракеты
#удар
#пво
#минобороны рф
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ВС РФ поразили самое крупное в Европе хранилище газа на западе Украины
«ВО»: ВС РФ поразили крупнейшее в Европе хранилище газа под украинским Львовом
26 августа 2024, 22:11

Фото: istockphoto/Iurii Garmash

ВС РФ поразили крупнейшее в Европе подземное хранилище газа на Украине, расположенное в городе Стрый подо Львовом. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель». Отмечается, что его мощность хранения — 17 млрд кубометров газа.
«Предположительно, речь идет о самом большом подземном хранилище газа Украины и всей Европы — Бильче-Волицком ПХГ с мощностью по хранению 17 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении.
Удар, нанесенный российскими войсками по украинской инфраструктуре 26 августа, является одним из самых мощных за все время конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале глава киевского режима отметил, что удар был комбинированным, то есть наносился с использованием разных видов вооружений — от высокоточного оружия дальнего радиуса действия до беспилотников. Зеленский также подтвердил повреждение большого количества объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.

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#страны
#владимир зеленский
#удар
#украина
#ракета
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На Украине расширили принудительную эвакуацию в подконтрольной ВСУ части ДНР
26 августа 2024, 21:28

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

На Украине расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщил назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем телеграм-канале. По его словам, решение приняли из-за угрозы безопасности населению.
«Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области», — написал Филашкин.
Соответствующие мероприятия объявили почти в 30 селах и городах. Под эвакуацию попадают дети с родителями и их опекунами.

Ранее сообщалось, что под эвакуацию попали города Красноармейск и Родинское, а также населенные пункты Пушкино, Даченское, Игнатовка, Лысовка, Желтое, Зеленое, Новопавловка, Сухой Яр, Роза, Рог, Чунишино и Новоукраинка.
«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», — говорилось в сообщении министерства реинтеграции страны.
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#пушкино
#украина
#красноармейск
#страны
#мероприятия
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Бойцы «Ахмата» пленили избивавшего мирных жителей под Курском боевика ВСУ
26 августа 2024, 18:16

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Боевика ВСУ, который избивал мирных граждан в Курской области, пленили бойцы спецназа «Ахмат» под командованием генерала Апты Алаудинова.
Об этом информирует RT. На опубликованном видео, пленник-укронацист не может пояснить, для чего издевался над обычными курянами. По его словам, одного из них он ударил, будучи «на эмоциях», поскольку тот «медленно залезал» в грузовой кузов.

Радикал отметил, что его взяли в плен в первом же бою с ВС РФ. Он подчеркнул, что российские военные хорошо обращались с ним, дали воды и оказали первую медпомощь.

До этого Алаудинов говорил, что количество пленных боевиков ВСУ под Курском растет.

Украинские военные напали на приграничье Курской области 6 августа.

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#украина
#война
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#всу
#курская область
#новости
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Зеленский назвал удар по Украине одним из самых мощных за время конфликта
26 августа 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Удар, нанесённый российскими войсками по украинской инфраструктуре 26 августа, является одним из самых мощных за всё время конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале глава киевского режима отметил, что удар был комбинированным, то есть наносился с использованием разных видов вооружений — от высокоточного оружия дальнего радиуса действия до беспилотников. Зеленский также подтвердил повреждение большого количества объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.

По словам украинского президента, российские войска использовали при ударе более сотни ракет различных типов. Зеленский также сообщил, что на всех повреждённых объектах уже начались восстановительные работы. Он добавил, что ремонтные бригады будут работать круглосуточно, чтобы вернуть подачу электричества.

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#страны
#зеленский
#удар
#электричество
#ракета
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Эксперт прокомментировал «актерский треп» Зеленского про укрепление ПВО Украины
Соскин посчитал обещания Зеленского укрепить украинскую ПВО актерским трепом
26 августа 2024, 17:05

Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет укрепить украинскую ПВО, что доказал массированный удар ВС РФ по объектам энергетики Украины. Об этом в своем блоге на видеохостинге YouTube заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«(Массированный удар РФ — Прим. ред.) продемонстрировал деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса. Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение - это просто так называемый «зеленый актерский треп». И это главное заключение», — сказал Соскин.
Ранее сообщалось, что Зеленский приказал украинской армии создать бригады из граждан Украины, которые проживают в Европе. Также известно, что ВС РФ сорвали операцию ВСУ на Днепре.

Российские войска нанесли массивный удар по Украине в понедельник, 26 августа.

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#владимир зеленский
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