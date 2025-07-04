В Совфеде предрекли Трампу поражение, если он продолжит поддерживать Киев
Сенатор Джабаров: Трамп проиграет, если будет поддерживать Украину
Президент США Дональд Трамп останется в проигрыше, если продолжит поддерживать Украину. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Видимо, есть некоторое разочарование, но, мне кажется, ему даже сейчас удобнее выйти из игры, выйти из прямой поддержки Украины, потому что он любит быть победителем. Если он будет на стороне Украины, он проиграет. Ему не хочется быть проигравшим», — сказал Джабаров «Газете.Ru».
Он отметил, что слова Трампа о возможности завершения украинского конфликта за сутки были невыполнимыми. Тем не менее сенатор подчеркнул, что Россия готова к мирному урегулированию, которое будет отвечать условиям Москвы.
В свою очередь политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что европейские страны вместе с Великобританией оформили фактическую коалицию по поддержке боевых действий на Украине «до последнего украинца».
«Это никак не вяжется с инициативами Трампа по урегулированию украинского военного кризиса. Европа в какой-то степени вышла из-под контроля своего главного хозяина, рассчитывая, что у неё хватит сил и средств пересидеть четыре года в режиме милитаризации до того, как хозяином Белого дома станет условный демократ с глобалистской позицией», — пояснил Мезюхо.
В свою очередь американский лидер начал восстанавливать отношения с российским президентом Владимиром Путиным, который всегда заявлял о готовности говорить с теми, кто настроен на конструктивный диалог.