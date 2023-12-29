Россия ночью выпустила по Украине около 60 крылатых ракет и не менее 100 дронов

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Армия России нанесла массированный удар по территории Украины с помощью крылатых ракет различных типов и дронов «Герань-2» . Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Удары наносятся по Киеву, Днепру, Харькову, Полтаве, Виннице, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областям», - говорится в материале.
Издание предполагает, что плотность ударов указывает на то, что по объектам Украины бьют не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101. Также в атаке приняли участие военно-морской флот с ракетами «Калибр».
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