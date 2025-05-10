Россия обдумает предложение о месячном прекращении огня на Украине — Песков

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Российская сторона обдумает предложение о месячном прекращении огня на Украине, заявил журналистам CNN пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы подумаем об этом, это новое развитие. У нас есть своя позиция», — сказал он.
На вопрос прессы, считает ли Песков, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых ограничений в случае отказа от предложения, он дал отрицательный ответ.
Пресс-секретарь напомнил журналистам, что президент России Владимир Путин предложил перемирие в Дни Победы.
«Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?» — задался вопросом Песков.
Он упомянул конфронтацию с европейской стороны, к которой Москва уже привыкла. Песков резюмировал, что Россия открыта для диалога, а давить на нее — бесполезно.
Ранее на Украине выражали готовность к месячному перемирию.
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Никита Кротов