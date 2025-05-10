Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно о плане по Украине

Стало известно о плане по Украине

NBC: Уиткофф покажет в России мирный план по Украине из 22 пунктов
Фото: istockphoto/Iryna Imago

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Документ по прекращению украинского конфликта, состоящий из 22 пунктов, создали представители США, Украины и европейских стран, которые участвуют в переговорах. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на источники.
По данным обозревателей, в документе есть пункт о месячном прекращении огня. Еще одно положение соответствует требованию России о том, что Вашингтон не поддержит членство Украины в НАТО.

Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф скоро покажет план президенту РФ Владимиру Путину.

«Если Путин хочет найти выход, вот его выход», — сказал один из собеседников издания, комментируя документ.

Ранее на Украине заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнял, что режим тишины распространится на сушу, воздух и море.

Читайте также:

Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы

У границы Курской области видели наемников западных ЧВК

Названо условие согласия России на размещение иностранных войск на Украине
#мир
#россия
#украина
#сша
#европа
#новости
#война
#сво
#конфликт
Стало известно, сколько раз ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы
Минобороны: ВСУ нарушили перемирие в Дни Победы 9318 раз
10 мая 2025, 14:59

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ нарушили перемирие в дни празднования 80-летия Победы 9318 раз. Об этом заявили в Минобороны России в субботу, 10 мая.
«Формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях», — проинформировали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что украинские неонацисты предприняли одну разведку боем и 22 попытки атаки.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Кремль опубликовал документ, по которому бойцы ВС РФ готовы адекватно ответить в случае нарушения режима тишины.

Читайте также:

У границы Курской области видели наемников западных ЧВК

Названо условие согласия России на размещение иностранных войск на Украине

Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фицо высказался о своей поездке в Москву на День Победы
Фицо считает свою поездку в Москву на День Победы чрезвычайно успешной
10 мая 2025, 12:35

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Словацкий премьер Роберт Фицо считает свою поездку в Москву на День Победы чрезвычайно успешной, о чем написал в соцсетях. По мнению политика, Европе нужно сотрудничать, а не вести ненавистническую политику.
«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах», — сказано в публикации Фицо.
Он добавил, что получилось переговорить с российскими, китайскими, бразильскими и вьетнамскими лидерами.

Вечером 7 мая Фицо писал, что Эстония не дала ему пролететь в Россию через свое воздушное пространство, несмотря на разрешение. Позже премьер Словакии добрался до российской столицы извилистым маршрутом.

Читайте также:

У границы Курской области видели наемников западных ЧВК

Названо условие согласия России на размещение иностранных войск на Украине

Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае вооружённого нападения Запада
#мир
#россия
#словакия
#день победы
#роберт фицо
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У границы Курской области видели наемников западных ЧВК
«Архангелы спецназа»: ВСУ послали наемников западных ЧВК к Курской области
10 мая 2025, 11:46

Фото: istockphoto/N-sky

Иностранных наемников западных частных военных компаний (ЧВК) к границе Курской области отправили боевики ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Архангелы спецназа».
«Ситуация в <...> приграничье для украинской стороны складывается не то чтобы очень хорошо, из-за чего туда были переброшены резервы. Но и этого не особо хватило, поэтому <...> в работу вступили частные военные компании», — сказано в публикации.
Уточняется, что в указанной зоне были представители британской, эстонской, литовской и польской ЧВК.

Накануне в МО РФ заявляли, что формирования ВСУ нарушили перемирие, продолжив боевые действия. Перемирие продолжится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Режим тишины объявил президент России Владимир Путин по случаю празднования 80-летия Победы.

Читайте также:

Трамп рассказал, что потерял сон из-за конфликта на Украине

Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от условий Киева

DPA: Мерц, Туск, Макрон и Стармер отправились в Киев для встречи с Зеленским
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#всу
#наемники
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певицу Анну Нетребко объявили в розыск
10 мая 2025, 11:32

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)

Судебные приставы объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко из-за отказа предоставить доступ в её квартиру в Санкт-Петербурге. Власти намерены провести проверку на предмет возможной незаконной перепланировки в жилье, расположенном на улице Союза Печатников, сообщает SHOT.
Решение суда об обязательном допуске коммунальных служб в квартиру 53-летней артистки было вынесено после почти двух лет разбирательств по инициативе администрации Адмиралтейского района. В случае дальнейшего игнорирования требований суда, Нетребко грозит ежемесячная неустойка в размере 20 тысяч рублей.

У певицы остаются ещё две квартиры в России, однако пока проверка их не затрагивает.

Напомним, Анна Нетребко покинула страну после начала специальной военной операции и выступила с критикой в её адрес. В течение длительного времени она не появлялась на сцене, однако недавно стало известно о возможном выступлении певицы в сентябре в лондонском театре Ковент-Гарден.

Читайте также:

88-летняя Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце

Анастасия Стоцкая показала, как прошел день рождения ее дочери

Иван Ургант исполнил военную песню в память о бабушке и рассказал семейную историю

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#проверка
#квартиры
#певица
#музыкант
#розыск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо условие согласия России на размещение иностранных войск на Украине
Быстрицкий: Москва может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине
10 мая 2025, 11:30

Фото: istockphoto/Diy13

Москва может согласиться на присутствие иностранных войск на украинской территории, если это не будет угрожать безопасности России. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава совета клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Эксперт уточнил, что оптимальным сценарием для Москвы было бы включить мирные соглашения в один международный документ о безопасности в Европе.

«Без новых контуров глобальной безопасности устойчивых решений быть не может. В других условиях любой военный контингент — фактор риска. О паритете времен холодной войны говорить не приходится. Если вы утверждаете, что России должно быть нанесено поражение, ваши войска не могут считаться ни гарантом, ни арбитром», — сказано в материале.
После начала российско-американского диалога в феврале этого года, европейские лидеры вместе с Владимиром Зеленским продолжают настаивать на антироссийских санкциях и прочих недружественных мерах. Таким образом они хотят «принудить Россию к миру через силу».

Читайте также:

Группа компаний «БИОЭН» отправила на СВО автомобили и квадроциклы

Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае вооружённого нападения Запада

Украина многократно нарушила перемирие и попыталась прорваться на территорию РФ: последние новости СВО на 10 мая
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате