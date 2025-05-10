Стало известно о плане по Украине

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Документ по прекращению украинского конфликта, состоящий из 22 пунктов, создали представители США, Украины и европейских стран, которые участвуют в переговорах. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на источники.
По данным обозревателей, в документе есть пункт о месячном прекращении огня. Еще одно положение соответствует требованию России о том, что Вашингтон не поддержит членство Украины в НАТО.
Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф скоро покажет план президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее на Украине заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнял, что режим тишины распространится на сушу, воздух и море.
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Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф скоро покажет план президенту РФ Владимиру Путину.
«Если Путин хочет найти выход, вот его выход», — сказал один из собеседников издания, комментируя документ.
Ранее на Украине заявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с 12 мая. Глава МИД Украины Андрей Сибига уточнял, что режим тишины распространится на сушу, воздух и море.
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Никита Кротов