В Кремле высказались о реакции Киева на предложение о прямых переговорах с РФ

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Украинская сторона никак не отреагировала на российское предложение о переговорах без предварительных условий. По заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ситуация противоречива.
«Вы знаете, что президент (России Владимир) Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — прокомментировал Песков Первому каналу.До этого он говорил, что Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Песков подчеркнул, что глава государства «говорил об этом уже неоднократно».
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