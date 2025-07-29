Россия ответила на новый ультиматум Трампа по Украине

29 июля 2025, 12:48

Слуцкий: ультиматумы США не помогут завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп (фото: Instagram* / realdonaldtrump)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен дожидаться ранее установленных 50 дней для урегулирования конфликта между Россией и Украиной и сократил срок до 10–12 дней. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Великобритании Кииром Стармером.





Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии «Газете.Ru» подчеркнул, что разговаривать с Россией языком ультиматумов «бесполезно и контрпродуктивно».

«Трамп рискует пойти на поводу однобоких подходов еврорусофобов, которые ради собственной выгоды полностью извращают картину конфликта на Украине», — сказал он.

«Иначе "война Байдена" получит все шансы превратиться в "войну Трампа"», — предупредил Слуцкий.

«Российская "дорожная карта" возвращения к мирной жизни и обеспечения безопасности — равной и неделимой для всех сторон — на столе переговоров. Американские призывы или угрозы надо направлять в адрес Киева. Мир не нужен ни Зеленскому, ни его покровителям в Лондоне, Берлине и Париже. Нужен ли реально мир Трампу? Установлением "дедлайнов" для России конфликт не решить, не закончить его и угрозами санкций. Цели СВО в любом случае будут достигнуты — либо за столом переговоров, либо победой русского оружия», — заявил он.