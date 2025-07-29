Два сапёра погибли при обезвреживании БПЛА в Ростовской области
В Сальском районе Ростовской области погибли два сапёра при обезвреживании беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава района Владимир Березовский.
Как ранее информировали в пресс-службе РЖД, работа железнодорожной станции Сальск в Ростовской области была приостановлена из-за падения обломков БПЛА.
Напомним, что минувшей ночью над Ростовской областью были сбиты 22 вражеских дрона. Всего, по данным Минобороны РФ, силами российской ПВО прошедшей ночью были ликвидированы 74 украинских БПЛА.
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