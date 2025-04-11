Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи со спецпредставителем российского лидера Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе назвал Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.
Ранее Уиткофф уже заявлял, что статус присоединившихся к России регионов остаётся одним из центральных вопросов в США. Он также указал на проведённые референдумы, которые показали, что подавляющее большинство местных жителей желают оставаться в составе РФ.
Отмечается, что послание об этой стратегии Уиткофф передал Трампу спустя менее чем 48 часов после ужина с Дмитриевым.
При этом другой спецпосланник Трампа Кит Келлог выступил против тезиса коллеги, отметив, что Украина не откажется от притязаний на эти четыре региона.
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Ранее Уиткофф уже заявлял, что статус присоединившихся к России регионов остаётся одним из центральных вопросов в США. Он также указал на проведённые референдумы, которые показали, что подавляющее большинство местных жителей желают оставаться в составе РФ.
Отмечается, что послание об этой стратегии Уиткофф передал Трампу спустя менее чем 48 часов после ужина с Дмитриевым.
При этом другой спецпосланник Трампа Кит Келлог выступил против тезиса коллеги, отметив, что Украина не откажется от притязаний на эти четыре региона.
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Анастасия Чинкова