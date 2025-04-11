Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи со спецпредставителем российского лидера Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе назвал Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.