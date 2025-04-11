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Уиткофф озвучил Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине

Уиткофф сообщил Трампу, что признание новых регионов РФ может прекратить огонь
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи со спецпредставителем российского лидера Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе назвал Трампу самый быстрый путь к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он уточнил, что быстрее всего добиться прекращения огня удастся с помощью стратегии, которая приведёт к признанию контроля России над новыми регионами.

Ранее Уиткофф уже заявлял, что статус присоединившихся к России регионов остаётся одним из центральных вопросов в США. Он также указал на проведённые референдумы, которые показали, что подавляющее большинство местных жителей желают оставаться в составе РФ.

Отмечается, что послание об этой стратегии Уиткофф передал Трампу спустя менее чем 48 часов после ужина с Дмитриевым.

При этом другой спецпосланник Трампа Кит Келлог выступил против тезиса коллеги, отметив, что Украина не откажется от притязаний на эти четыре региона.

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Омбудсмен Фаевская будет вместе с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья защищать их права
Фаевская будет вместе с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья защищать их права
11 апреля 2025, 20:14

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и председатель Ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата омбудсмена Подмосковья.
«Совместными усилиями с ассоциацией будем стараться повысить уровень защиты, восстановления прав и законных интересов участников спецоперации и членов их семей», – сказала Фаевская.
Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией о нарушениях прав участников СВО и их семей, предоставление помощи в защите этих прав, совместные мероприятия по повышению правовой грамотности и многое другое.

Жалобу в случае нарушения прав или обращение к Фаевской можно подать через МФЦ, с использованием формы «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья либо направить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

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Зеленский ввёл санкции против российских изданий Mash, SHOT, Super и Life
11 апреля 2025, 20:01

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ввёл санкции против российских СМИ, включая холдинг «Ньюс Медиа», в который входят Telegram-каналы SHOT и Mash, а также издания Super и Life.ru.
В своём Telegram-канале глава киевского режима объявил, что соответствующие указы уже представлены на сайте его Офиса.

В санкционный список в общей сложности вошли 71 физическое лицо и 18 медиа. Среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев. А помимо указанных СМИ под ограничения попали информагентство News Front и издание «Правда.ру».

Накануне экс-депутат Рады Владимир Олейник сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен наказать Зеленского в случае провала сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине.

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Для детей участников СВО провели экскурсию на Раменское радио и телевидение
11 апреля 2025, 18:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Дети участников специальной военной операции побывали на Раменском радио и телевидении. Экскурсию организовал местный медиацентр, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Юные гости смогли не только познакомиться с профессией журналиста, но и попробовать себя в качестве ведущих и участников программы, осмотреть несколько студий, взять интервью и увидеть экспонаты музея Раменского радио. Экскурсию для школьников провела корреспондент Раменского медиацентра, член Союза журналистов Подмосковья Ольга Неаполитанская.
«Ребята задавали вопросы и участвовали в викторине, посвящённой средствам массовой информации. Это была не просто экскурсия, а ещё и возможность профориентации, а также популяризация медиаобразования», – отметила журналист.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Экскурсия завершилась чаепитием, в ходе которого ребята поделились планами. Некоторые предположили, что выберут для себя профессию журналиста.

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ВС РФ начали штурм мужского монастыря в Курской области, где засели боевики ВСУ
11 апреля 2025, 18:57

Фото: iStock/:Evgeny555

Российские бойцы приступили к штурму Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, штурмуют монастырь бойцы 810-й бригады морской пехоты. Им уже удалось подойти к стенам здания. Сейчас российские бойцы пытаются попасть на территорию постройки, где засели несколько сотен боевиков ВСУ.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь стал последним укрепрайоном украинских военных на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 военных Украины.

При этом выходы из секретного тоннеля, находящиеся в Сумской области Украины, контролируются российскими дронами.

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#вс рф
#курская область
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В Киеве назвали деталь, которая будет означать окончание конфликта на Украине
Стариков: визит Трампа 9 мая в РФ будет означать конец конфликта на Украине
11 апреля 2025, 18:44

Фото: iStock/yulenochekk

Поездка американского лидера Дональда Трампа в Москву на День Победы будет символизировать окончание украинского конфликта. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«В Москву 9 мая приезжает председатель Си, это очень важно. Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась», — заявил Стариков в интервью каналу «Politeka».

При этом он отметил, что подобное развитие событий вполне реально, и сослался на некоторые разведпризнаки, которые подтверждаются как Россией, так и Украиной.

Ранее спецпредставитель американского президента сообщал, что встреча российского лидера Путина и Трампа может состояться в ближайшие месяцы.

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