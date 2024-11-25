Россия передала ОЗХО ноту о применении Украиной боеприпасов 155-го калибра

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Россия передала в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту об использовании украинскими войсками иностранных боеприпасов 155-го калибра для обстрела Суджи в Курской области. Об этом заявил глава российской делегации на конференции в ОЗХО, замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский во время выступления на конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.
29-конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проходит в Гааге с 25 по 29 ноября.
Лысогорский отметил, что передал очередную ноту, в которой указаны результаты исследований образцов крови и веществ, применяемых ВСУ на территории Курской области в Судже. Материалы подтвердили использование украинскими войсками иностранных кассетных боеприпасов 155-го калибра.
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Анастасия Чинкова