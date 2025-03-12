Трамп раскрыл позицию Зеленского по миру на Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский согласился на мир на Украине, хотя раньше не хотел этого, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы приближаемся к возможности достижения чего-то. У нас Украина, как вы знаете, я всегда говорил, что с Украиной сложнее. Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир. Посмотрим, что дальше», — сказал республиканец журналистам в Белом доме.В пятницу, 28 февраля, между Трампом и Зеленским произошла ссора. Главе киевского режима указали на его неуважительное отношение к «священному Овальному кабинету». Позже США прекратили поставки вооружений Киеву, однако снова начали их.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал «пустой тратой времени».
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