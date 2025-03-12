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Трамп раскрыл позицию Зеленского по миру на Украине

Трамп: Зеленский раньше не хотел мира на Украине, но теперь готов к нему
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский согласился на мир на Украине, хотя раньше не хотел этого, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы приближаемся к возможности достижения чего-то. У нас Украина, как вы знаете, я всегда говорил, что с Украиной сложнее. Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир. Посмотрим, что дальше», — сказал республиканец журналистам в Белом доме.
В пятницу, 28 февраля, между Трампом и Зеленским произошла ссора. Главе киевского режима указали на его неуважительное отношение к «священному Овальному кабинету». Позже США прекратили поставки вооружений Киеву, однако снова начали их.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал «пустой тратой времени».

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«Пустая трата времени»: Трамп оценил переговоры с Украиной по территориальным уступкам
Reuters: Трамп назвал переговоры с Украиной по территориям пустой тратой времени
12 марта 2025, 21:34

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Переговоры с Киевом по территориальным уступкам — пустая трата времени, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.
«Мы также обсуждаем землю и другие вещи (...). Мы обсудили много деталей. Но это [территориальный вопрос] пустая трата времени. Мы не хотим тратить время, потому что много людей страдает [в конфликте]», — сказал Трамп.
Республиканец добавил, что данная тема является чувствительной для российской стороны и хозяину Белого дома пока нечего сказать конкретно.

Ранее киевский режим заявил, что не собирается признавать новые российские регионы.

В состав России на сегодня входят Крым, Севастополь, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.

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«Смешно слушать»: Захарова сделала заявление о конституции Украины
Дипломат Захарова: Киев извратил до предела Конституцию Украины
12 марта 2025, 21:02

Фото: istockphoto/Mordolff

Киевский режим до предела извратил украинскую конституцию, заявила в беседе с «Известиями» дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость. Конституцию Украины киевский режим уже извратил до предела. На нее неприлично ссылаться тем, кто ее не уважает, не живет по ней и ввел в абсолютное противоречие основному закону страны жизнь народа и государства», — прокомментировала собеседница.
Перед этим Владимир Зеленский заявлял, что Украина не признает новые российские регионы.

После госпереворота на Украине в состав России сначала вошел Крым, затем Севастополь, а также Луганская и Донецкая народные республики с Запорожской и Херсонской областями.

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Стали известны новые детали бегства ВСУ из Суджи
ВСУ при бегстве из Суджи засыпали город противопехотными минами «Лепесток»
12 марта 2025, 20:33

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

При бегстве из курской Суджи боевики ВСУ засыпали город противопехотными минами «Лепесток». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на десантников в составе группы войск «Север».
«Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги. «Лепестки» валяются везде», — предостерег военный, чей позывной «Атом».
Ранее сообщалось, что российские войска полностью вернули под свой контроль Суджу. Кроме того, известно, что украинские боевики оставили послание бойцам ВС РФ, где было пожелание «научиться воевать».

Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.

Перед этим стало известно, что американская делегация едет в Москву обсуждать перемирие на Украине.

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Сербия забрала свой голос за антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
Джурич забрал голос Сербии за антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
12 марта 2025, 20:14

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Сербия отозвала свой голос в ООН по антироссийской резолюции по украинскому конфликту. Об этом изданию НИН сообщил глава МИД страны Марко Джурич.
«Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается Россия», — сказано в публикации.
Перед этим президент Сербии Александр Вучич извинялся перед соотечественниками, назвав голосование за антироссийскую резолюцию ошибкой.

Ранее сообщалось, что американская делегация едет в Москву обсуждать перемирие на Украине.

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Трамп: Делегация США уже едет в Москву для обсуждения перемирия на Украине
12 марта 2025, 20:01

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

США отправили своих представителей в Москву на переговоры о прекращении огня на Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, информирует агентство Reuters.
По словам Трампа, он получил «позитивные сигналы» о ситуации на Украине. Глава американского государства выразил надежду на согласие России в вопросе окончания военных действий.

Конфликт на Украине необходимо завершить в кратчайшие сроки, заключил президент Соединенных Штатов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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