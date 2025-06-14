Старт карьеры на Украине, российское гражданство и разногласия с Топаловым из-за СВО: Регине Тодоренко — 35 лет
Сегодня, 14 июня, свой 35-й день рождения отмечает Регина Тодоренко. Она стала широко известна и любима миллионами зрителей после участия в тревел-шоу «Орел и Решка». Однако на этом список её достижений не исчерпывается. Регина проявила себя как автор песен для известных исполнителей, снимается в кино, ведет блог и является счастливой женой и мамой в браке с певцом Владом Топаловым. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Детство телеведущей
Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе в творческой украинской семье. Ее отец, Петр Тодоренко, был музыкантом-самоучкой и выступал на праздниках, а мать, Ирина, окончила киноведческий факультет. Регина стала вторым ребенком в семье — у нее есть старший брат Юрий, с которым разница в возрасте составляет 6 лет.
С 5 лет девочка погрузилась в мир искусства: занималась хореографией, вокалом, училась в театральной студии «Балаганчик» и посещала музыкальную школу по классу бандуры. Однако после школы она выбрала неожиданный путь — поступила в Одесский национальный морской университет на факультет транспортных технологий.
«Тут я, очевидно, попала под влияние родителей. Они сказали: «Вот стабильная профессия: здесь у нас порт, и ты всегда себе после морского университета найдешь работу. А артист — это все несерьезно и сиюминутно. И вообще они все алкоголики, легкомысленные, морально неустойчивые люди!» Я, конечно, ухмыльнулась: разумеется, пьют только артисты, в офисе-то (или, что еще характернее, в порту) никто никогда не пьет — все чинные и благородные. Но, думаю, ладно, против воли родителей не пойду, отучусь, а творчество мое никуда от меня не денется», — цитирует Тодоренко издание sb.by.
Однако учеба там не привлекла Регину, и вскоре она переехала в Киев, где поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств на факультет режиссуры и шоу-бизнеса. В 2013 году она успешно завершила обучение, получив диплом магистра театрального искусства, что стало отправной точкой для ее будущей карьеры на телевидении и в музыке.
На пути к славе
Карьера Регины Тодоренко в шоу-бизнесе началась в 17 лет, когда она стала ведущей телевизионного конкурса «Золотая десятка». Ее харизму заметила продюсер Наталья Могилевская и пригласила на украинский аналог «Фабрики звезд», где Регина дошла до финала и вошла в состав группы Real O. После завершения контракта в 2014 году она начала сольную карьеру, выпустив треки Heart's Beating и «Ты мне нужен», а также писала песни для Софии Ротару, Николя Баскова и Ани Лорак.
В 2015 году Тодоренко попробовала силы в шоу «Голос», где попала в команду Полины Гагариной, но не прошла в финал. Однако настоящий прорыв в ее карьере произошел благодаря тревел-шоу «Орел и решка», куда она пришла в 2014 году. Проект уже был популярен, и Регине пришлось выдержать жесткий кастинг. Яркая подача и обаяние сделали ее одной из самых узнаваемых ведущих на постсоветском пространстве.
«Я, как и остальные два миллиона человек, пришла на кастинг без особой веры в то, что у меня что-то получится. Передача «Орел и Решка» переживала расцвет, и желающих там работать было видимо-невидимо. Я к тому времени уже поняла, что ничего не может быть круче путешествий. Неожиданно руководители проекта «Орел и Решка» сказали, что я им подхожу в качестве ведущей, и я приступила к работе», — рассказывала Регина журналистам sb.by.
Личная жизнь
Регина Тодоренко и Влад Топалов — одна из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Их знакомство произошло в 2017 году на репетициях спектакля «Заложи жену в ломбард», где они играли супругов. Ирония судьбы — на сцене их отношения были комедийными, а в жизни переросли в настоящую любовь.
Летом 2018 года пара объявила о помолвке, а уже в декабре того же года у них родился сын Михаил. Несмотря на стремительное развитие событий, их союз оказался крепким и осознанным. В 2019 году Тодоренко и Топалов официально узаконили отношения, сыграв романтичную свадьбу в Италии. А в июле 2022 года семья пополнилась вторым сыном — Мирославом. Сейчас Регина ожидает третьего ребенка, подтверждая, что их семья — главный приоритет для обоих.
«Мы с Владом сталкиваемся с кризисом каждый день. Немножко ненавидим друг друга, но гасим это эмоциональное пламя друг в друге и пытаемся направить в нужное русло. В разгар конфликта важно вспомнить, что вы вместе, в одной команде, а не друг против друга», — цитирует Регину news.ru.
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Отношение к СВО
Родившаяся в Одессе телеведущая Регина Тодоренко уже много лет живёт и работает в России. Несмотря на украинское происхождение, специальная военная операция не изменила её профессиональных планов — она продолжила свою деятельность на российском телевидении. Тодоренко сознательно избегает публичных комментариев о политической ситуации, а также не обсуждает подобные темы в семье.
«Ты теряешь друзей, братья и сестры друг другу не звонят. Стоит ли вообще обсуждать в семье политическую позицию? Потому что нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе», — объясняла звезда.
Однако её молчание не спасло от последствий: в октябре 2022 года Украина включила её в санкционный список за работу в России. В марте 2024 года стало известно, что Регина Тодоренко официально получила российское гражданство, окончательно закрепив свою связь со страной, где строит карьеру и растит семью.
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Скандалы с Тодоренко
Регина Тодоренко неоднократно оказывалась в центре громких скандалов. В апреле 2020 года её карьера пошатнулась после резонансного высказывания о жертвах домашнего насилия — телеведущая задалась вопросом, «что сделали эти женщины, чтобы их били». Это привело к отзыву титула «Женщина года» от Glamour, разрыву рекламных контрактов и необходимости публичных извинений, включая создание фильма о проблеме насилия.
Другой громкий конфликт разгорелся вокруг её книги «Регина путешественница». Литературный редактор Дарина Мишина обвинила Тодоренко в использовании своих наработок без оплаты, подав в суд в 2023 году. Хотя первое дело Мишина проиграла, в 2025 году Тодоренко не удалось выиграть встречный иск о защите репутации против редактора и СМИ.