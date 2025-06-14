14 июня 2025, 13:43

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @ reginatodorenko)

Сегодня, 14 июня, свой 35-й день рождения отмечает Регина Тодоренко. Она стала широко известна и любима миллионами зрителей после участия в тревел-шоу «Орел и Решка». Однако на этом список её достижений не исчерпывается. Регина проявила себя как автор песен для известных исполнителей, снимается в кино, ведет блог и является счастливой женой и мамой в браке с певцом Владом Топаловым. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство телеведущей На пути к славе Личная жизнь Отношение к СВО Скандалы с Тодоренко



Детство телеведущей

«Тут я, очевидно, попала под влияние родителей. Они сказали: «Вот стабильная профессия: здесь у нас порт, и ты всегда себе после морского университета найдешь работу. А артист — это все несерьезно и сиюминутно. И вообще они все алкоголики, легкомысленные, морально неустойчивые люди!» Я, конечно, ухмыльнулась: разумеется, пьют только артисты, в офисе-то (или, что еще характернее, в порту) никто никогда не пьет — все чинные и благородные. Но, думаю, ладно, против воли родителей не пойду, отучусь, а творчество мое никуда от меня не денется», — цитирует Тодоренко издание sb.by.

На пути к славе

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @ reginatodorenko)



«Я, как и остальные два миллиона человек, пришла на кастинг без особой веры в то, что у меня что-то получится. Передача «Орел и Решка» переживала расцвет, и желающих там работать было видимо-невидимо. Я к тому времени уже поняла, что ничего не может быть круче путешествий. Неожиданно руководители проекта «Орел и Решка» сказали, что я им подхожу в качестве ведущей, и я приступила к работе», — рассказывала Регина журналистам sb.by.

Личная жизнь

Влад Топалов и Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @ reginatodorenko)



«Мы с Владом сталкиваемся с кризисом каждый день. Немножко ненавидим друг друга, но гасим это эмоциональное пламя друг в друге и пытаемся направить в нужное русло. В разгар конфликта важно вспомнить, что вы вместе, в одной команде, а не друг против друга», — цитирует Регину news.ru.

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Отношение к СВО

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @ reginatodorenko)



«Ты теряешь друзей, братья и сестры друг другу не звонят. Стоит ли вообще обсуждать в семье политическую позицию? Потому что нам с Владом тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях. Не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе», — объясняла звезда.

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Скандалы с Тодоренко