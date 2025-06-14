Сотрудники ФСБ приходили в тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА на аэродромы

14 июня 2025, 11:35

Сотрудники ФСБ приходили в тату-студию жены Артёма Тимофеева* в Челябинске

Фото: iStock/Grigorenko

Правоохранители приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена Артёма Тимофеева* – возможного причастного к атаке дронов на военный аэродром в Иркутской области. Об этом сотрудники соседних офисов рассказали в беседе с РИА Новости.