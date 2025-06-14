Сотрудники ФСБ приходили в тату-студию жены возможного участника атаки БПЛА на аэродромы
Правоохранители приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена Артёма Тимофеева* – возможного причастного к атаке дронов на военный аэродром в Иркутской области. Об этом сотрудники соседних офисов рассказали в беседе с РИА Новости.
Журналисты выяснили, что Екатерина Тимофеева* владеет студией тату «Мастерская 9099», которая начала работу в конце 2023 года. В числе мастеров – сама владелица. Сейчас студия закрыта.
Сотрудники ФСБ посетили этот офис в центре Челябинска несколько дней назад.
До этого агентство нашло квартиру, которую снимала пара. Она находится в многоквартирном доме, построенном в 2019 году.
Напомним, что 5 июня МВД России объявило Артёма Тимофеева* в розыск. Спустя два дня в розыск объявили и его супругу Екатерину.
10 июня Росфинмониторинг внёс супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.
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