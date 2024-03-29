Россия получила 29 тел погибших военнослужащих

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Россия и Украина провели новый обмен телами погибших. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Уточняется, что украинская сторона получила 121 тело военнослужащих. По словам Саралиева, России передали 29 тел погибших солдат.
Украинский штаб в свою очередь сообщил, что тела получилось вернуть на родину при взаимодействии Международного комитета Красного креста, МВД Украины, СБУ и других структур. По данным штаба, 107 погибших бойцов были переданы с Донецкого направления, 12 солдат — с Луганского и два тела — с Запорожского.
Напомним, что последний рах, стороны обменивались телами 15 марта. Тогда Украина получила 100 тел. России было передано 69 тел погибших солдат.
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Украинский штаб в свою очередь сообщил, что тела получилось вернуть на родину при взаимодействии Международного комитета Красного креста, МВД Украины, СБУ и других структур. По данным штаба, 107 погибших бойцов были переданы с Донецкого направления, 12 солдат — с Луганского и два тела — с Запорожского.
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Дана Игумнова