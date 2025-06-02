Россия предупредила Украину о готовности к жесткому ответу на любые провокации

02 июня 2025, 13:06

Депутат Чепа: Украине грозит «ответный удар» за терроризм

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Власти России предостерегли Украину от продолжения атак, заявив о готовности к ответным действиям.





Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил о намерении Москвы дать «неумолимый и несимметричный ответ» на любые террористические акты, о чем сообщило издание NEWS.ru.

Политик отметил, что в России расценивают атаки как попытку шантажа. Он также подчеркнул, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.





«Ответ Москвы на любой террористический акт Киева должен быть неумолимым и асимметричным», — высказался Чепа.

