Россия предупредила Украину о готовности к жесткому ответу на любые провокации
Депутат Чепа: Украине грозит «ответный удар» за терроризм
Власти России предостерегли Украину от продолжения атак, заявив о готовности к ответным действиям.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил о намерении Москвы дать «неумолимый и несимметричный ответ» на любые террористические акты, о чем сообщило издание NEWS.ru.
Политик отметил, что в России расценивают атаки как попытку шантажа. Он также подчеркнул, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
«Ответ Москвы на любой террористический акт Киева должен быть неумолимым и асимметричным», — высказался Чепа.На фоне этих заявлений депутат Госдумы Виктор Водолацкий призвал к усилению контрразведывательных подразделений для обеспечения безопасности граждан. Он подчеркнул необходимость увеличить штат и оснастить службы современным оборудованием.