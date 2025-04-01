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Неформальное заседание СБ ООН по преступлениям украинских боевиков проведет Россия в среду, 2 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.
«Тема — трехлетняя годовщина провокации в Буче [Киевской области] и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области», — сказано в публикации.Полянский добавил, что в 2022 году Россия хотела созвать срочное заседание СБ, чтобы обсудить события в Буче, но британская сторона заблокировала инициативу, дабы замести следы провокации. Дипломат резюмировал, что РФ расскажет о преступлениях ВСУ на курском направлении.
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Никита Кротов