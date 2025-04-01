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Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по преступлениям ВСУ 2 апреля

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Неформальное заседание СБ ООН по преступлениям украинских боевиков проведет Россия в среду, 2 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.
«Тема — трехлетняя годовщина провокации в Буче [Киевской области] и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области», — сказано в публикации.
Полянский добавил, что в 2022 году Россия хотела созвать срочное заседание СБ, чтобы обсудить события в Буче, но британская сторона заблокировала инициативу, дабы замести следы провокации. Дипломат резюмировал, что РФ расскажет о преступлениях ВСУ на курском направлении.

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Экономист Чирков: возможности США ограничены в введении новых пошлин против РФ
01 апреля 2025, 23:13

Фото: istockphoto/ipopba

Фондовый рынок негативно отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из РФ, если Москва не пойдет на соглашение по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. Однако, по его словам, Штаты ограничены в способах давления на Россию, так как основные покупатели российской нефти — это дружественные страны, такие как Индия и Китай.
«США ограничены в возможностях давления, поскольку основные потребители не поддерживают санкционную политику. <…> Факты показывают, что санкционные механизмы США ограничены. Товарооборот с дружественными странами растет, а расчеты все чаще ведутся в национальных валютах, что снижает зависимость от западной финансовой системы», — пояснил экономист в беседе с «Известиями».
В свою очередь эксперт Финансового университета Игорь Юшков добавил, что, если Трамп сдержит свое слово, то пострадает не только Россия, но и весь мир, в том числе США и Европа. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик отметил, что слова американского лидера — не более чем эмоциональная реакция, так как Россия с апреля 2022 года не поставляет в Штаты свою нефть и, соответственно, пошлины накладывать не на что.
«А как ты будешь взимать пошлину, когда мы поставляем, например, в Китай или Индию (два крупнейших покупателя нашей нефти), или даже в Турцию (крупнейший покупатель нефтепродуктов). При ввозе товара из России в Китай заберешь у кого, у России или у Китая 25 процентов стоимости этой нефти? Как это возможно? Здесь очень сложно администрировать, скажем так, эти меры», — поделился эксперт.
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Слюсарь: из-за атаки дронов ВСУ на Таганрог повреждены два многоквартирных дома
01 апреля 2025, 23:02

Фото: iStock/aapsky

В результате атаки украинских БПЛА на Таганрог повреждения получили два многоквартирных дома. Об этом рассказ врил губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

На место выехали оперативные службы. Последствия удара и информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на эвакуационную группу спецназа «Ахмат» с помощью беспилотника.

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Стали известны шансы Зеленского избраться на второй срок
Политолог Журавлев: Зеленский может переизбраться, так как нет конкуренции
01 апреля 2025, 22:51

Владимир Зеленский

У Владимира Зеленского есть некоторые шансы переизбраться на второй срок в случае проведения выборов на Украине, так как в стране «зачищено» политическое поле и нет конкуренции. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. По его словам, решающим фактором для победы станет поддержка Запада.
«Скорее всего, западные игроки будут поддерживать разных кандидатов. Континентальная Европа, вероятно, останется на стороне Зеленского. Англичане делают ставку на Залужного. А вот американцы, по-моему, героически ищут своего кандидата, но пока никак не могут найти. И что они вообще хотят — тоже не до конца понятно», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что в среде президента США Дональда Трампа есть негативно настроенные к России советники. В разговоре с RT аналитик призвал не относиться всерьез к подобным заявлениям, так как основное направление противостояния для нынешней администрации — это Иран и Китай.
«Понятно, что фанатов России, конечно, в Совете по нацбезопасности не имеется. Но в основном у них настрой такой, что Китай и Иран для них — приоритет в плане конкуренции и противостояния, а не Россия. Поэтому в данном случае я бы не стал так уж всерьез воспринимать эту публикацию», — поделился американист.
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Fox News: США могут ввести жесткие санкции против судов с нефтью России
01 апреля 2025, 22:48

Фото: istockphoto/TebNad

Вашингтон рассматривает возможность ввести жесткие санкции в отношении судов с российской нефтью. Об этом в соцсетях заявила журналистка американского телеканала Fox News Джеки Хейнрич, ссылаясь на источники.
«Администрация (Белого дома. — Прим. ред.) рассматривает применение агрессивных санкций, в том числе против российского «теневого флота», — сказано в сообщении.

По данным Хейнрич, в США оценили эффективность действующих рестрикций против РФ на «уровне 3 из 10». Касательно новых мер, американская сторона может попытаться запретить проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю, добавила журналистка.

Перед этим российский эксперт оценил возможность снятия санкций США с России.

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#россия
#сша
#украина
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#сво
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#нефть
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Pravda.Ru: ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе
01 апреля 2025, 22:41

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе Белгородской области и полностью контролируют ситуацию, несмотря на высокую активность ВСУ. Об этом сообщает Pravda.Ru. Пути снабжения и отхода украинских военных заблокированы, живая сила и техника противника уничтожается артиллерией и дронами.
«Продолжают перемалываться штурмовые части ВСУ на окраинах Демидовки. За сутки бандеровцы три раза пытались прорваться в Поповку. По личному составу неприятеля нанесено огневое поражение. Несколько боевиков укрылись в заброшенном доме, где позже были ликвидированы дронами», — пишет издание.
В то же время житель Суджи Анатолий рассказал, как он вместе с семьей пережил оккупацию и как в его дом врывались боевики ВСУ. В беседе с RT он поделился, что украинские военные перевернули их жилище вверх дном, украли ноутбук, а после вырыли глубокие окопы в их огороде, угрожая убить, если семья покинет дом. По его словам, ВСУ портили технику и мебель, которую не могли увезти, не давали лекарств и постоянно грозили расстрелом.
«Как-то раз я готовила на костре во дворе дома с соседками, когда ворвался неадекватный нацист. Тыкал автоматом то в меня, то в соседку, а потом бросил под ноги гранату. Она не разорвалась, но мы сильно перепугались. Потом канистру с бензином прострелил. При этом он улыбался как-то дурковато», — поделилась Елена, жена Анатолия.
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