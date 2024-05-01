Россия сбивает тайно поставленные американские бомбы c помощью РЭБ — BI

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Российская армия сбивает американские бомбы при помощи средств радиолокационной борьбы.
Об этом сообщает Business Insider. Как заявил представитель Пентагона, разобранный и переданный Украине сбитый боеприпас стал последним, который потерпел неудачу в бою.
В свою очередь замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант отметил, что новая версия высокоточного оружия США не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ.
Ранее украинская армия попыталась атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова ряд американских ракет ATACMS.
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В свою очередь замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант отметил, что новая версия высокоточного оружия США не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ.
Ранее украинская армия попыталась атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова ряд американских ракет ATACMS.
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Алёна Самарева