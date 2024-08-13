ВС РФ успешно заблокировали ВСУ в Курской области

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Боевики ВСУ, пытающиеся прорваться в Курской области, успешно заблокированы силами ВС РФ. Об этом рассказал доверенное лицо врио губернатора региона гвардии полковник Алексей Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1». Он также добавил, что на данный момент сплошной линии фронта под Курском нет.
«Обстановка на данный момент времени остаётся сложной, как говорят военные, напряженной, но контролируемой и управляемой», — передает RT слова Кондратьева.Доверенное лицо курского губернатора отметил, что Суджу контролирует армия России, несмотря на то, что в городе действуют мобильные группы ВСУ.
«Нужно отметить, что в городе действуют как наши подразделения, так и есть мобильные группы боевиков Украины. Но Суджа является на сегодняшний день райцентром Курской области и на здании администрации развивается российский триколор», — заявлял ранее Кондратьев.Читайте также:
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