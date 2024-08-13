ВС РФ успешно заблокировали ВСУ в Курской области

В Курской области на боевиков ВСУ охотится отечественный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в научном центре «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале. По его словам, этот беспилотник невосприимчив к РЭБ, против него существующие на данный момент системы бессильны.