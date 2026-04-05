Россия сменила тактику в зоне СВО, пишут западные СМИ
Россия изменила подход в ходе специальной военной операции на Украине, сделав ставку на истощение систем противовоздушной обороны ВСУ.
В материале британской газеты Sunday Times основной целью ударов российских войск называются американские зенитные комплексы Patriot. Как заявил начальник управления коммуникаций командования Украины полковник Юрий Игнат, удары со стороны России становятся всё более изнурительными.
«У нас заканчиваются ракеты Patriot», — сказал боевик.
Обозреватели пришли к выводу, что применяемая Москвой стратегия, судя по всему, приносит результаты. Авторы также напоминают, что США ранее перенаправили ракеты Patriot в зону Персидского залива для защиты союзников на фоне конфликта с Ираном.