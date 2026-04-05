05 апреля 2026, 15:39

Sunday Times: Бойцы ВС РФ истощают системы ПВО США в зоне СВО

Фото: istockphoto/IherPhoto

Россия изменила подход в ходе специальной военной операции на Украине, сделав ставку на истощение систем противовоздушной обороны ВСУ.





В материале британской газеты Sunday Times основной целью ударов российских войск называются американские зенитные комплексы Patriot. Как заявил начальник управления коммуникаций командования Украины полковник Юрий Игнат, удары со стороны России становятся всё более изнурительными.





«У нас заканчиваются ракеты Patriot», — сказал боевик.



