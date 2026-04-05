Бои в Великом лесу, ликвидация опорников у Мелового и окружение ВСУ в Константиновке: последние новости СВО на 5 апреля
Обстановка на Сумском, Харьковском и Константиновском направлениях остаётся динамичной. За минувшие сутки российские штурмовые отряды расширили зоны контроля у Мирополья, закрепились на новых рубежах западнее Волчанска и продавливают оборону противника в промзоне Константиновки. Командование ВСУ спешно перебрасывает резервы, пытаясь стабилизировать фронт. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские войска ведут наступление сразу на 15 участках. Передовые группы вышли к окраинам Рясного и закрепляются в Великом лесу у Новодмитровки. Командование ВСУ спешно перебрасывает к границе резервы и расчёты дронов, ослабляя другие участки. Бои идут в Кондратовке и Юнаковке.
У Мирополья расширена зона контроля. Штурмовые отряды группировки «Север» продвинулись в Сумском районе за сутки до 200 метров, нанося удары по скоплениям противника у Песчаного, Пушкарёвки, Запселья, Ястребщины, Чернигова, Вольной Слободы, Хотени и Очкино. В Шосткинском районе противник пытается вернуть утраченные рубежи, но несёт большие потери.
Харькоская областьНа Харьковском направлении ВС РФ заняли новые рубежи у Липцев и Волчанска. Продолжается очистка лесных массивов восточнее Верхней Писаревки. Юго-западнее Мелового ликвидированы несколько укреплений ВСУ. У Волчанска уничтожены восемь вражеских штурмовых групп. Российские военные закрепляются западнее города и выходят к Синельниково. Отмечено продвижение на участке Хатнее–Амбарное в сторону Великого Бурлука.
Кроме того, ВС РФ нанесены удары по скоплениям живой силы и техники в районах Терновой, Польного, Комсомольского, Весёлого, Покаляного, Александровки, Пересечного, Богодухова, Казачьей Лопани, Цуповки, Токаревки, сёл Уды, Феськи и Должик. Командование ВСУ перебрасывает сводные группы из Харькова к Липцам, но ВС РФ вскрывают их перемещение и наносят поражение.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении российские подразделения углубились в оборону противника у Попова Яра и Полтавки, выйдя к Владимировке. В Часовом Яре неприятель прекратил контратаки и перешёл к обороне, опираясь на массовое применение FPV-дронов. Киевский режим возводит новый оборонительный рубеж в Веролюбовке и Стенках. Тяжёлые бои идут на южной окраине Долгой Балки.
В Константиновке ВС РФ накапливают резервы для окружения южной группировки ВСУ в этом районе. На западном берегу Кривого Торца отмечено закрепление у предприятия «Мегатекс». Для штурма юго-восточной части города стягиваются силы со стороны Александро-Шультино и Иванополья. В центре Константиновки наблюдается продавливание обороны ВСУ в промзоне цинкового завода. Севернее и северо-западнее Голубовки давление нарастает, противник мелкими группами пытается просочиться в Миньковку, но все попытки безуспешны.
Добропольское направлениеНа Добропольском участке подразделения ВС РФ продолжают уверенное движение вперёд. Интенсивные столкновения фиксируются у Сергеевки и на линии Новоалександровка — Василевка. Артиллерийские дуэли не прекращаются в районах Белицкого и Нового Донбасса. Передовые штурмовые отряды российской армии вышли к Доброполью на дистанцию двух километров, создав непосредственную опасность для вражеского гарнизона.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении обстановка устойчиво напряжённая. На западном крыле идут позиционные бои без значимых перемещений линии соприкосновения. Основная активность наблюдается на восточном крыле: российские силы наступают северо-западнее Мирного. Украинское командование организует контратаки в районе Чаривного и на участке Верхняя Терса — Воздвижевка, пытаясь замедлить продвижение.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском участке российские подразделения действуют малыми группами западнее Дибровы, проникая в расположение противника и расширяя нейтральную полосу. Влияние растёт в сторону Старого Каравана и Брусовки, что размывает линию соприкосновения. Линия фронта без изменений, но ведётся интенсивная боевая работа.
Операторы FPV-дронов уничтожают логистику ВСУ вдоль Северского Донца и на трассе Славянск — Изюм, которую неприятель закрывает антидроновыми сетями. Противник восстанавливает дорогу Лозовая — Барвенково для снабжения краматорской группировки. Задача российских войск — выравнивание фронта и сокращение плацдарма ВСУ на восточном берегу Оскола. Отмечено улучшение тактического положения у Боровой.