Владимир Путин, Карин Кнайсль и Александер ван дер Беллен (Фото: kremlin.ru)
Россия и её Вооружённые силы уже одержали победу в специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказала бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
В разговоре с корреспондентом ТАСС она напомнила, что поначалу в Европе и в целом на Западе упорно ходили разговоры, что Российскую Федерацию можно сокрушить на поле боя, расшатать её экономику непомерными военными расходами и санкциями, вызвать волнения внутри страны... Однако ничего из этого не произошло, подчеркнула Кнайсль.
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«С учетом перечисленных факторов, я считаю, что да, Россия победила», — безапелляционно заявила экс-глава МИД Австрии и партнёрша Владимира Путина по танцам.Напомним, в 2018 году российский президент был приглашён на свадьбу Кнайсль и Вольфганга Мейлингера. Путин преподнёс паре в подарок тульский самовар, картину и старинную масловыжималку, произнёс тост на немецком языке и пригласил новобрачную на танец. Российский лидер также сообщил, что много лет назад Карин стала его первым другом в Австрии.
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Александр Бойцов