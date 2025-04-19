ВС РФ вернули контроль над хутором Олешня в Курской области

Фото: iStock/macky_ch
Российские войска освободили от ВСУ населённый пункт Олешня в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что вернуть контроль на российским хутором удалось благодаря активным наступательным действиям бойцов подразделения группировки войск «Север», которые продолжают разгром формирований ВСУ под Курском.
Также в сводке новостей от военного ведомства указано, что потери украинской армии в Курской области превысили 75 тысяч человек.
За минувшие сутки ВСУ потеряли в курском приграничье свыше 165 военнослужащих и один танк.
Читайте также:
ТАСС: ВСУ пытаются зацепиться за участок границы в Курской области около Олешни
Теснение ВСУ на покровском и торецком направлениях, освобождение поселка Валентиновка: последние новости СВО на 19 апреля
США предложили смягчить антироссийские санкции и сохранить за РФ занятые территории
Также в сводке новостей от военного ведомства указано, что потери украинской армии в Курской области превысили 75 тысяч человек.
За минувшие сутки ВСУ потеряли в курском приграничье свыше 165 военнослужащих и один танк.
Читайте также:
ТАСС: ВСУ пытаются зацепиться за участок границы в Курской области около Олешни
Теснение ВСУ на покровском и торецком направлениях, освобождение поселка Валентиновка: последние новости СВО на 19 апреля
США предложили смягчить антироссийские санкции и сохранить за РФ занятые территории
Анастасия Чинкова