Россия выдвинула два условия прекращения огня из-за русофобии Киева

03 июня 2025, 13:07

Сенатор Климов: Россия предлагает два пути к миру на Украине

Фото: Istock/aleks0649

Россия предложила два варианта прекращения огня на Украине из-за непредсказуемости действий киевских властей. Об этом заявил сенатор Андрей Климов, подчеркнув сложность ведения переговоров с украинской стороной.





По словам Климова, первый вариант предполагает вывод украинских войск из новых регионов РФ. Второй вариант — обеспечение Россией условий, при которых Украина не сможет использовать перемирие для возобновления враждебных действий.





«Отвечать за Киев очень трудно. Люди, захватившие власть, действуют под командованием различных русофобов», — отметил Климов в беседе с NEWS.ru.

