Россия запросила на пятницу заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что Россия запросила в Совете Безопасности ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевскому режиму.
Полянский рассказал, что на 11 апреля Запад запросил свое традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Первый зампостпреда отметил, что российская сторона «постарается подобрать на заседание интересного докладчика».
Напомним, 8 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия на одном из предстоящих заседаний Совбеза поднимет тему применения беспилотных летательных аппаратов ВСУ для нападения на Запорожскую АЭС. Стоит отметить, что за последнее время нападения украинской армии на станцию участились.
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