Россиян не хотят возвращать на турниры по биатлону

28 марта 2026, 20:58

Глава IBU Далин: мы не хотим допускать российских биатлонистов к соревнованиям

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин вновь заявил, что организация не собирается менять свою позицию в отношении допуска российских спортсменов. Об этом пишут украинские СМИ.





Соответствующее заявление он сделал во время визита на чемпионат Украины. Чиновник отметил, что причиной остается продолжение боевых действий.





«Мы продолжаем стоять на своем. Поскольку военный конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования», — сказал Далин.