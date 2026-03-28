Россиян не хотят возвращать на турниры по биатлону

Глава IBU Далин: мы не хотим допускать российских биатлонистов к соревнованиям
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин вновь заявил, что организация не собирается менять свою позицию в отношении допуска российских спортсменов. Об этом пишут украинские СМИ.
Соответствующее заявление он сделал во время визита на чемпионат Украины. Чиновник отметил, что причиной остается продолжение боевых действий.
«Мы продолжаем стоять на своем. Поскольку военный конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования», — сказал Далин.
В декабре 2025 года IBU отказался от ускоренного рассмотрения иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу допуска российских биатлонистов. В результате ни один из них не смог получить нейтральный статус, выступить в турнирах под эгидой организации и претендовать на отбор на Олимпийские игры.