Россиянин исписал подъезд оскорблениями ветерана СВО

В Башкирии соседа арестовали за оскорбительные надписи в адрес бойца СВО в подъезде
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Жителя Башкирии арестовали на пять суток и оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбления в адрес ветерана СВО. Об этом сообщает РИА Новости.



На стенах, почтовом ящике и в лифте подъезда, где проживал военнослужащий, появлялись надписи с личными оскорблениями и упоминанием его фамилии, а также рисунки со свастикой. Когда старые «художества» закрашивали, неизвестный наносил их снова.

Жена бойца обратилась с жалобой в администрацию Туймазинского района. Вскоре личность автора установили — им оказался сосед. В отношении него составили два административных протокола — один о дискредитации армии РФ, второй о публичном демонстрировании нацистской символики. В суде мужчина признал вину.

Лидия Пономарева

