Россиянин исписал подъезд оскорблениями ветерана СВО

13 февраля 2026, 12:49

В Башкирии соседа арестовали за оскорбительные надписи в адрес бойца СВО в подъезде

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Жителя Башкирии арестовали на пять суток и оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбления в адрес ветерана СВО. Об этом сообщает РИА Новости.