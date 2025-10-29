Россиянин, который жестоко убил ребёнка и отрезал голову его матери, ушёл на СВО
Житель Серова Александр Гоок избежал пожизненного заключения за убийство женщины и её ребёнка, отправившись в зону специальной военной операции. Об этом сообщает SHOT.
49-летний мужчина в начале осени подписал контракт с Министерством обороны. Сейчас он проходит обучение и боевое слаживание перед отправкой на передовую. Контракт действует до 11 сентября 2026 года.
По информации следствия, в ноябре 2024 года Ольга и её сын находились в гостях у Гоока. Установлено, что мальчик создавал шум. Хозяин дома оттолкнул ребёнка, тот упал, ударился головой и скончался. После этого мужчина убил мать мальчика, чтобы устранить свидетельство преступления.
Убийца признался, что расчленил тело женщины. В начале апреля местные жители обнаружили голову жертвы на территории садового товарищества «Ягодка». Правоохранительные органы до сих пор не обнаружили остальные части тела и останки ребёнка.
