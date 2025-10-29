Россиянин, который жестоко убил ребёнка и отрезал голову его матери, ушёл на СВО

29 октября 2025, 17:26

Житель Свердловской области, обвиняемый в двойном убийстве, отправился на СВО

Фото: Istock/fortton

Житель Серова Александр Гоок избежал пожизненного заключения за убийство женщины и её ребёнка, отправившись в зону специальной военной операции. Об этом сообщает SHOT.