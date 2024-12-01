Россиянин на деньги BMW купит дроны для СВО

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Житель Подмосковья, который отсудил у BMW 300 млн рублей, намерен отдать половину суммы на покупку дронов для российских военных на СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На данный момент дело россиянина до сих пор открыто в Мосгорсуде. Уточняется, что представители автоконцерна подали апелляцию, пытаясь отменить решение.
Напомним, бизнесмен, проживающий в Подмосковье, отсудил у немецкого автоконцерна BMW свыше 300 млн рублей из-за сломанного вентилятора. Владелец авто обратился в связи с этим в суд и выиграл: компанию обязали платить неустойку до замены машины.
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