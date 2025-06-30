Россиянин пытался перейти воевать на сторону ВСУ и поплатился

30 июня 2025, 12:05

Суд дал россиянину десять лет колонии за попытку перейти воевать на стороне ВСУ

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Центральный окружной военный суд вынес приговор гражданину России Александру Миркулову, который был осужден на 10 лет лишения свободы за попытку пересечения границы с целью участия в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Самарской области, пишет РИА Новости.