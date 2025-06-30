Россиянин пытался перейти воевать на сторону ВСУ и поплатился
Центральный окружной военный суд вынес приговор гражданину России Александру Миркулову, который был осужден на 10 лет лишения свободы за попытку пересечения границы с целью участия в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Самарской области, пишет РИА Новости.
Согласно информации, Миркулов, родившийся в 1974 году, разделял идеологию проукраинской террористической организации и намеревался вступить в вооруженное формирование для борьбы против российской армии. В мае 2024 года он предпринял попытку перейти государственную границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Маштаково», однако был задержан сотрудниками УФСБ.
Во время допроса мужчина признал свои намерения и согласился сотрудничать со следствием, предоставив переписку с куратором и заполненную анкету участника. Суд признал его виновным в приготовлении к совершению государственной измены и участии в деятельности террористической организации, что является уголовно наказуемым деянием по российскому законодательству.
Приговор суда включает в себя назначение наказания в виде 10 лет лишения свободы, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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