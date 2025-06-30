ВСУ с помощью беспилотника ударили по школе под Белгородом

SHOT: ВСУ с помощью дрона нанесли удар по школе под Белгородом
Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали общеобразовательную школу «Формула успеха», расположенную под Белгородом, в селе Таврово, пишет телеграм-канал SHOT.



Беспилотник пробил стену в одном из классов. Сотрудников школы в тот момент не было, а ученики сейчас на каникулах. Никто не пострадал. Повреждения устраняют.

Известно, что школу открыли в 2022 году.

Анастасия Чубина

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