ВСУ с помощью беспилотника ударили по школе под Белгородом
SHOT: ВСУ с помощью дрона нанесли удар по школе под Белгородом
Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали общеобразовательную школу «Формула успеха», расположенную под Белгородом, в селе Таврово, пишет телеграм-канал SHOT.
Беспилотник пробил стену в одном из классов. Сотрудников школы в тот момент не было, а ученики сейчас на каникулах. Никто не пострадал. Повреждения устраняют.
Известно, что школу открыли в 2022 году.
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