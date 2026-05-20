«Большой вопрос»: зачем Кушнер и Уиткофф могут приехать в Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут прибыть в Россию с целью возобновления диалога по украинскому урегулированию. Такой прогноз озвучил политолог-американист Константин Блохин.
По его словам в беседе с NEWS.ru, в ходе возможного визита стороны могут затронуть не только политические, но и экономические аспекты двусторонних отношений. В частности, совместные бизнес-проекты.
«Не исключено, что также будет какая-то попытка перезапустить украинский трек, а именно возобновление трехсторонних переговоров. Но как пройдет эта встреча — большой вопрос», — отметил Блохин.Ранее информированные источники сообщили о планах Уиткоффа и Кушнера посетить Москву в ближайшее время. В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Белый дом проявляет заинтересованность в обсуждении ключевых вопросов, включая урегулирование украинского кризиса.