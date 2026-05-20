«Большой вопрос»: зачем Кушнер и Уиткофф могут приехать в Россию

20 мая 2026, 16:25

Политолог Блохин: Кушнер и Уиткофф хотят возобновить переговоры по Украине

Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут прибыть в Россию с целью возобновления диалога по украинскому урегулированию. Такой прогноз озвучил политолог-американист Константин Блохин.





По его словам в беседе с NEWS.ru, в ходе возможного визита стороны могут затронуть не только политические, но и экономические аспекты двусторонних отношений. В частности, совместные бизнес-проекты.





«Не исключено, что также будет какая-то попытка перезапустить украинский трек, а именно возобновление трехсторонних переговоров. Но как пройдет эта встреча — большой вопрос», — отметил Блохин.



