В России не исключили возобновления отношений с ЕС, но с одним нюансом

20 мая 2026, 16:20

Политолог Топорнин: Восстановление отношений РФ и ЕС возможно через 30–40 лет

Отношения между Россией и Европой на фоне украинского конфликта могут нормализоваться через 30–40 лет, но не сейчас. Такое мнение выразил политолог Николай Топорнин.





По его словам, на сегодняшний день в Брюсселе понимают необходимость восстановления диалога с Москвой, однако о конкретных сроках пока говорить рано. Эксперт не исключил, что многое в этом вопросе будет зависеть от послевоенных параметров взаимоотношений России и Украины.





«Откровенно говоря, я никаких иллюзий не испытываю. Для того чтобы что-то такое нормализовалось, должно пройти лет 30–40. При нынешних обстоятельствах вряд ли это возможно. Не надо думать, что, как только закончится война, сразу они скажут: давайте будем снова у вас покупать нефть и газ», — сказал Топорнин «Газете.Ru».