Стала известна трагичная судьба жертвы украинского удара

Хинштейн: умерла пострадавшая при ударе ВСУ по частному дому в курском селе
В Курской области скончалась женщина, пострадавшая 18 мая при атаке ВСУ на частный дом в селе Марково Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние Зои Николаевны. Однако организм женщины не справился, так как травмы оказались слишком тяжелыми.

Днем ранее стало известно о смерти ее мужа Виктора Дмитриевича, который также находился в доме во время удара. Хинштейн сообщил, что ранения мужчины были несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что двое жителей ДНР стали жертвами атаки украинских беспилотников, еще один человек пострадал.

Лидия Пономарева

