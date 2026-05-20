Стала известна трагичная судьба жертвы украинского удара

20 мая 2026, 13:33

Хинштейн: умерла пострадавшая при ударе ВСУ по частному дому в курском селе

В Курской области скончалась женщина, пострадавшая 18 мая при атаке ВСУ на частный дом в селе Марково Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.