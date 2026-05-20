Стала известна трагичная судьба жертвы украинского удара
В Курской области скончалась женщина, пострадавшая 18 мая при атаке ВСУ на частный дом в селе Марково Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние Зои Николаевны. Однако организм женщины не справился, так как травмы оказались слишком тяжелыми.
Днем ранее стало известно о смерти ее мужа Виктора Дмитриевича, который также находился в доме во время удара. Хинштейн сообщил, что ранения мужчины были несовместимы с жизнью.
Ранее сообщалось, что двое жителей ДНР стали жертвами атаки украинских беспилотников, еще один человек пострадал.
