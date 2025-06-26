Россиянин рассказал, как случайно встретил младшего брата в отправляющемся на СВО автобусе

26 июня 2025, 19:30

Красная звезда: боец СВО случайно узнал о решении брата отправиться на СВО

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россиянин не знал о решении брата и случайно встретил его отправляющимся на СВО на автобусе. Их историю поведала газета «Красная звезда».