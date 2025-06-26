Россиянин рассказал, как случайно встретил младшего брата в отправляющемся на СВО автобусе
Россиянин не знал о решении брата и случайно встретил его отправляющимся на СВО на автобусе. Их историю поведала газета «Красная звезда».
Егор Алексеев подписал контракт с Минобороны, чтобы уйти добровольцем на фронт. Вслед за ним аналогичное решение принял его младший брат Пётр, не предупредив при этом родственника. Егор узнал о том, что брат едет с ним, только в автобусе, следующим в зону СВО, где он случайно его встретил.
Россиянин признался, что был против решения младшего брата, который впоследствии получил ранение в районе Новосёловки в ДНР. Егор поделился, что очень сильно переживал за Петра, когда тот не ответил по радиосвязи.
Со слов Петра, это произошло, когда его отделение заходило в лесоплосу. Он получил ранение во время артиллерийского обстрела ВСУ. Его сослуживцы до сих пор вспоминают тот момент со слезами на глазах. Егор кричал ему: «Ты выйдешь! Ты должен выйти!». Эти мотивирующие слова брата помогли мужчине собраться с духом и вывести всё отделение. Он шёл вперёд, зная, что его ждут.
В настоящее время оба брата продолжают служить в зоне СВО. Старший является командиром взвода, а младший возглавляет отделение.
Читайте также: