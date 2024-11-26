Россиянина лишили выплат за не вернувшегося с СВО сына

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Жителя Бурятии лишили выплат за невернувшегося с СВО сына. Об этом пишет портал «Номер один».
Отмечается, что бывшая жена мужчины – мать погибшего военного – выступила против того, чтобы отец получил выплаты за своего сына. Она подала иск в суд, в котором отметила, что мужчина с 1992 года не принимал участия в воспитании ребёнка.
Суд посчитал доводы женщины обоснованными и удовлетворил её иск. Решение пока не вступило в законную силу. Также неизвестно, собирается ли мужчина обжаловать его решение.
Ранее похожая ситуация произошла в Кузбассе. Там отца участника СВО также признали недостойным наследником после поданного в суд иска матери бойца и экс-супруги мужчины.
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Суд посчитал доводы женщины обоснованными и удовлетворил её иск. Решение пока не вступило в законную силу. Также неизвестно, собирается ли мужчина обжаловать его решение.
Ранее похожая ситуация произошла в Кузбассе. Там отца участника СВО также признали недостойным наследником после поданного в суд иска матери бойца и экс-супруги мужчины.
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Анастасия Чинкова