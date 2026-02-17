Россиянину грозит пожизненное за передачу Киеву данных о бойцах СВО

17 февраля 2026, 11:39

Жителя Краснодара задержали за передачу Киеву данных о бойцах СВО

Фото: iStock/YakobchukOlena

40-летнего жителя Краснодара задержали по подозрению в сборе информации об участниках СВО и передаче их украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.