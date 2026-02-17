Россиянину грозит пожизненное за передачу Киеву данных о бойцах СВО
40-летнего жителя Краснодара задержали по подозрению в сборе информации об участниках СВО и передаче их украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.
По данным ведомства, мужчина является сторонником радикальной украинской идеологии. Он администрировал чат в мессенджере Telegram, в котором состояли представители Киева. Россиянин опубликовал в этом сообществе собранные им персональные данные военнослужащих ВС РФ, фактически передав их противнику.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Он причастен к госизмене в форме шпионажа и оказании иной помощи Украине. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
