Россиянка пыталась поджечь траурные венки на памятнике погибшим бойцам СВО

В Тынде женщина пыталась поджечь цветы и венки на памятнике погибшим бойцам СВО
Фото: iStock/iZhenya

В Амурской области возбудили уголовное дело после попытки поджога цветов у памятника погибшим бойцам СВО.



Инцидент произошёл в городе Тында. Женщина попыталась поджечь траурные венки и цветы на памятнике. В итоге злоумышленнице удалось повредить декоративные опоры с подсветкой, разбить восемь фонарей и перевернуть урны, сообщил мэр города Сергей Гуляев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что полиция уже занимается расследованием инцидента. После установления личности виновницы, её привлекут к ответственности.

В мэрии добавили, что поврежденные элементы памятника восстановят в ближайшее время. Ведётся проверка обстоятельств произошедшего.

Анастасия Чинкова

