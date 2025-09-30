Россиянка пыталась поджечь траурные венки на памятнике погибшим бойцам СВО
В Амурской области возбудили уголовное дело после попытки поджога цветов у памятника погибшим бойцам СВО.
Инцидент произошёл в городе Тында. Женщина попыталась поджечь траурные венки и цветы на памятнике. В итоге злоумышленнице удалось повредить декоративные опоры с подсветкой, разбить восемь фонарей и перевернуть урны, сообщил мэр города Сергей Гуляев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что полиция уже занимается расследованием инцидента. После установления личности виновницы, её привлекут к ответственности.
В мэрии добавили, что поврежденные элементы памятника восстановят в ближайшее время. Ведётся проверка обстоятельств произошедшего.
Читайте также: