Россиянка пыталась поджечь траурные венки на памятнике погибшим бойцам СВО

30 сентября 2025, 10:57

В Тынде женщина пыталась поджечь цветы и венки на памятнике погибшим бойцам СВО

Фото: iStock/iZhenya

В Амурской области возбудили уголовное дело после попытки поджога цветов у памятника погибшим бойцам СВО.