Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в социальной сети X обратился к западным союзникам с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара российских войск по военным объектам в Киеве.
По его словам, «критически важно», чтобы украинская армия обладала всеми необходимыми средствами для обороны. Зеленский также поблагодарил союзников Киева и напомнил, что поставка ракет для систем противовоздушной обороны и выполнение соглашений по производству и поставкам в военной сфере являются необходимыми усилиями.
Он добавил, что окончание этого конфликта напрямую зависит от силы украинских солдат. Мир достигается с помощью силы, заключил Зеленский.
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